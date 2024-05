Vivo Montespertoli 'lentamente': le proposte per il turismo del candidato Mugnaini

La lista Vivo Montespertoli ha presentato oggi un piano completo per lo sviluppo del turismo nel territorio, con un focus sulla valorizzazione e promozione sostenibile del patrimonio locale.

"Il turismo slow non è solo un trend, è una filosofia che sposa perfettamente i valori del nostro territorio. Vogliamo offrire ai visitatori la possibilità di immergersi nella nostra cultura, di scoprire i nostri paesaggi e di assaporare i sapori genuini della nostra tradizione. Per questo motivo, vogliamo rafforzare le relazioni con le strutture ricettive locali e insieme rinnovare l’ospitalità del territorio che saprà accogliere ancora di più i visitatori facendoli sentire a casa" dichiara il candidato sindaco Alessio Mugnaini.

L'eccellenza enogastronomica di Montespertoli sarà al centro del piano con la promozione dell'enoturismo, dell'oleoturismo e dei prodotti del territorio come i grani antichi e il tartufo. Gli ospiti che vengono sul territorio potranno vivere esperienze uniche degustando i prodotti tipici e scoprendo i segreti della produzione locale.

Per sviluppare un turismo di qualità è essenziale che la rete sentieristica di Montespertoli, con i suoi sette itinerari, sia ulteriormente ampliata e valorizzata. La stretta collaborazione con le associazioni del settore garantirà un monitoraggio costante e una pronta risoluzione di eventuali criticità. La rete sentieristica è una opportinità per scoprire il territorio a piedi, in bicicletta e a cavallo e consente alle strutture ricettive di poter offrire nuovi servizi per questo è una infrastruttura essenziale.

Strategica anche l’adesione del Comune alla rete delle Città Slow, l’associazione delle città del buon vivere che sviluppa progetti turistici, ambientali ed enogastronomici.

“Vogliamo che Montespertoli entri a far parte della rete delle Città Slow e, con la cooperazione con gli altri comuni, questo ci permetterà di creare sinergie e sviluppare progetti di più ampia visione per il nostro territorio.” commenta Alessio Mugnaini.

Tra le altre proposte presentate dalla lista Vivo Montespertoli figurano:

- "Montespertoli Lights": un progetto per illuminare artisticamente castelli e altri luoghi del territorio, favorendo la fruizione notturna.

- Servizio di noleggio con conducente: il Comune sarà pronto a sfruttare la possibilità di nuove licenze che darà la legge nazionale per offrire un servizio di noleggio con conducente attivo sul territorio comunale.

- Rafforzamento del trasporto pubblico: la rete di trasporto pubblico sarà potenziata nei periodi estivi per facilitare gli spostamenti di turisti e residenti.

La lista Vivo Montespertoli è convinta che queste proposte rappresentino un passo significativo verso un futuro turistico sostenibile e innovativo per Montespertoli. Valorizzando le risorse locali e creando nuove opportunità per tutti, il comune potrà continuare ad affermarsi come una destinazione turistica di eccellenza.