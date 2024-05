La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino moldavo di 31 anni, su di lui pendeva un mandato di arresto europeo.

E' avvenuto lo scorso lunedì 27 maggio, durante dei controlli del territorio presso la stazione FS di Querceta. La Volante del Commissario di Forte dei Marmi ha fermato un soggetto che, a seguito di un controllo attraverso la banca dati, è risultato avere un ordine di carcerazione europeo.

In ufficio è stata svolta la corretta identificazione da cui è giunta la conferma: si tratta di un ragazzo di 31 anni di origine Moldava che nel 2020 era stato colpito da un ordine europeo di carcerazione per un cumolo di pene inerenti reati di violenza sessuale, furto e violazione del codice della strada per una pena di oltre 5 anni.