Cena in piazza e grande festa per la chiusura della campagna elettorale di Mantellassi

Giovedì 6 giugno evento di chiusura della campagna elettorale di Alessio Mantellassi, candidato sindaco per Empoli sostenuto da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Azione-Empoli sul serio e dalle liste civiche Alessio Mantellassi sindaco e Questa è Empoli.

L'appuntamento è in piazza della Vittoria dalle 18.30, sono previsti momenti musicali con la Badabimbumband, Andrea Maestrelli e il gruppo di ottoni dell’associazione Il Contrappunto.

Alle 20 giro pizza, alle 21 intervento di Alessio Mantellassi, a seguire ancora musica con Idenadrè e Ghera: "Sarà una grande festa popolare di civismo, politica e musica, l'ultima grande occasione prima del voto di sabato e domenica per condividere tutto il nostro entusiasmo per l'idea che abbiamo di Empoli, costruita in questi mesi insieme a migliaia di empolesi, con la partecipazione, passo dopo passo. È un evento aperto e invito davvero tutte e tutti a venire, perché vogliamo che questo progetto coinvolga davvero tutti" afferma Mantellassi.

Per prenotazioni si può contattare il numero 339 684 88 65.

