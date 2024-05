Cittadella disabili al Terrafino, AVS-Possibile Fucecchio: "Contrari al progetto da 12 milioni, sostituire il dg Asl"

È proprio il caso di dire “in direzione ostinata e contraria”, sul tema della Cittadella dei disabili al Terrafino, ribattezzata eufemisticamente “Campus Autismo”, del cui progetto esecutivo, approvato dal Direttore Generale USL Toscana Centro, sostenuto dal sindaco uscente di Empoli, oggi la stampa locale dà notizia. Direzione contraria agli indirizzi internazionali (OMS), nazionali (legge sul “dopo di noi”) e anche regionali (Deliberazioni del Consiglio Regionale), che insistono sulla necessità di investire sui progetti individuali di vita (scuola, lavoro, abitazione) per l’inclusione nella propria comunità delle persone con disabilità, anziché su progetti di istituzionalizzazione e, quindi, di segregazione.

E così la pensano anche le associazioni regionali dei genitori, come anche la Conferenza Basaglia di Trieste, intervenuta qualche anno fa a Empoli, in un convegno sul tema.

Per questo la lista Alleanza Verdi Sinistra Possibile di Fucecchio conferma di essere assolutamente contraria a investire 12 milioni (qualche anno fa si parlava di 3 milioni!), oltre ai successivi costi di gestione, in questa struttura distante dalle residenze delle persone con disabilità, in cui sono previsti servizi (sportivi, teatrali…) aperti anche alle persone “normali”, anziché fare utilizzare a TUTTI i servizi esistenti, in particolare in questo momento in cui si stanno riducendo le risorse per gli interventi nelle scuole, inserimenti lavorativi, assistenza domiciliare per non parlare delle liste di attesa etc. etc.

La nostra opposizione a questo progetto va avanti da oltre sette anni e oggi appoggiamo la proposta di Emma Donnini a Fucecchio perché è l’unica proposta politica che ha avuto la forza e la lungimiranza di scrivere nel proprio programma della necessità di “Promuovere il nostro modello di Comunità, di cui ragazze e ragazzi con disabilità fanno e faranno sempre parte, contrastando progettualità che mirino ad isolarli fisicamente e psicologicamente” perché “L’obiettivo primario è assicurare un progetto di vita che corrisponda alle caratteristiche di ciascuno”

Noi non ci stiamo e faremo di tutto per impedirlo, partendo dalla richiesta alla Giunta Regionale di esercitare il potere sostitutivo nei confronti del Direttore Generale della USL Toscana Centro. Questa assurdità deve finire, adesso.

Alleanza Verdi-Sinistra Possibile a Fucecchio