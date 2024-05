Dal centro di Pisa al parco San Rossore in bus: oggi è possibile

Sarà attivata a partire da sabato 1° giugno la nuova linea 26 del trasporto pubblico locale, "Sesta Porta - San Rossore”, che collegherà il centro cittadino con il Parco di San Rossore.

Il servizio sarà effettuato tutto l’anno nei giorni del sabato, domenica e festivi con le seguenti modalità: dal 01 aprile al 31 ottobre: dalle ore 8:30 alle ore 19:00 con frequenza di servizio 60 minuti; dal 01 novembre al 31 marzo: dalle ore 8:30 alle ore 17:00 con frequenza di servizio 60 minuti;

La linea effettuerà le seguenti fermate. All’andata: Terminal Sesta Porta, via Crispi, via Fermi, via Rustichello, via Bonanno Pisano, piazza Manin, via Cammeo, viale delle Cascine, Parco San Rossore. Per quanto riguarda il ritorno le fermate effettuate saranno invece le seguenti: Parco San Rossore, viale delle Cascine, via Cammeo, piazza Manin, via Rustichello, via Fermi, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, via Mazzini, via Pellico, via Battisti.

La nuova linea 26 è una delle due novità volute dal Comune di Pisa nell’ambito modifiche al Trasporto Pubblico Locale su gomma che hanno coinvolto, da gennaio scorso, il bacino di Pisa, in ottemperanza a quanto stabilito da Regione, Provincia di Pisa e Amministrazioni comunali. L’altra novità ha riguardato l’istituzione della linea 25 denominata “navetta dei lungarni” inaugurata nel marzo scorso. La linea 25 rimarrà attiva fino al 31 ottobre prossimo e prevede il collegamento tra il parcheggio scambiatore Pietrasantina e il circuito dei Lungarni, tra il ponte della Cittadella e il ponte della Fortezza, consentendo a cittadini e soprattutto ai turisti di poter scendere in prossimità dei musei che si trovano in quest’area.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa