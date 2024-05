Festival della creatività: presentazione dei Risultati e degli Sviluppi del Piano delle Arti

“LA CANZONE DI ISABELLA” vincitore del PIANO TRIENNALE DELLE ARTI del Ministero dell’Istruzione e del Merito a.s. 2022-2023.

L’iniziativa, inserita nella I° Edizione del “Festival Regionale della Creatività nella Scuola” promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in sinergia con le Celebrazioni del 450° Anniversario della morte di Cosimo I de’ Medici, e dei 20 anni di attività del Progetto/Rete Le vie dei Medici Museo Diffuso En Plein Air, ha visto l’entusiasta partecipazione di circa 250 persone fra docenti, genitori e studenti.

Ai saluti iniziali della Dirigente Scolastica Prof.ssa Tamara Blasi, e alla presentazione del Progetto da parte della Referente Prof.ssa Patrizia Vezzosi, sono seguite le performances degli studenti dell’indirizzo musicale, le proiezioni video dei risultati presentati il 18 maggio 2023 alla Villa Medicea di Cerreto Guidi e la presentazione dei vari personaggi della Famiglia Medici attraverso una lettura iconografica dei rispettivi ritratti, con focus su Isabella de’ Medici, la ‘stella di casa Medici’. Questa full immersion nel Rinascimento e nella magnificenza medicea è stata resa ancora più coinvolgente dagli abiti rinascimentali indossati dagli studenti interpretanti Isabella e Cosimo I de’ Medici (gli abiti rinascimentali sono stati messi a disposizione dalla Contrada Porta Fiorentina di Cerreto Guidi).

Il Progetto “LA CANZONE DI ISABELLA” unendo cultura umanistica e creatività, ha superato la frammentazione delle diverse discipline e sviluppato nei giovani studenti competenze chiave europee (linguistiche, multilinguistiche, digitali, personali, sociali, di cittadinanza, culturali e imprenditoriali): la figlia di Cosimo I de' Medici, primo Granduca di Toscana, e di Eleonora di Toledo, è diventata un originale fumetto/manga dalla straordinaria forza comunicativa capace di avvicinare i giovani al patrimonio culturale, ed in particolare ai documenti tangibili della magnificenza medicea. Video Spot https://www.youtube.com/watch?v=L0d0wKW6siM

Fra gli sviluppi del Progetto, Isabella, quale testimonial, viaggerà su LE VIE DEI MEDICI Museo Diffuso En Plein Air dalla Toscana in Italia, in Europa e oltre, ovunque vi siano tracce lasciate dalla Famiglia Medici.

A conferma della qualità del Progetto dell’Istituto Comprensivo di Vinci, la pubblicazione (a cura di) Patrizia Vezzosi "La Canzone di Isabella" Ed. Innocenti 2023, che ne documenta i risultati, ha vinto il Premio Letterario Internazionale "Firenze Capitale d'Europa" Sez.B "Il mondo Disney, una forma d'arte" (Premiazione a Firenze Palazzo Vecchio Salone dei Cinquecento 9 Dicembre 2023).

Il Progetto è stato inoltre selezionato come finalista per l’Italia per la categoria 11-17 anni al Concorso Internazionale 2023 Young European Heritage Makers Competition: i 30 progetti partecipanti sono stati valutati da un’apposita Commissione del Ministero della Cultura tenendo in considerazione “l’originalità dei soggetti scelti e della loro narrazione, la resa grafica del progetto, il valore simbolico europeo e l’aderenza al tema della scorsa edizione delle Giornate Europee del Patrimonio, “Patrimonio InVita”” . https://www.europeanheritagedays.com/node/422831

Infatti con il Progetto “La Canzone di Isabella”, Isabella è tornata a vivere nell’entusiasmo dei giovani studenti dell’Istituto Comprensivo di Vinci

Fonte: Ufficio Stampa