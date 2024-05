I bambini si prendono cura delle piante, il progetto Fidapa San Miniato

Lunedì 27 maggio 2024 alla scuola primaria Leonardo Da Vinci in San Miniato, si è svolto l’evento promosso dalla BPW international ed organizzato dalla Fidapa San Miniato denominato 'Il progetto del rispetto, della cura e della gentilezza'.

Hanno partecipato all’evento la presidente Camilla Giunti e Maria Vittoria Bocchi, socia young. Scopo dell’evento era quello di insegnare ai bambini a prendersi cura, nel caso specifico di una piantina affinché questa rimanga viva in salute e bella. Un insegnamento importante e prezioso che i bambini potranno mettere in pratica nella vita.

Nello specifico il progetto ha visto coinvolti gli alunni della seconda elementare con la maestra Carmen Contino ed il maestro Davide Baldanzi. Dato che il rispetto e la gentilezza si imparano fin da piccoli, il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è mettere in pratica attività concrete arricchite dal prezioso concetto di cura intesa come cura di sé, cura degli altri e di tutto ciò che ci circonda.

La Fidapa ha aderito con gioia a questo progetto. I bambini hanno dimostrato entusiasmo e si sono rivelati estremamente attivi nello svolgere il loro compito.

'Il Giardino Scolastico del Rispetto, della Gentilezza e della Cura' ha un sottotitolo di accompagnamento: 'Fare piccole cose ma con grande amore', sottotitolo che racchiude tutto un mondo di valori, che la Fidapa ha voluto trasmettere ai bambini della scuola.

Grazie alle maestre ed a tutti coloro che hanno potuto rendere possibile questo evento, con la speranza che abbia gettato un piccolo seme di insegnamento per le generazioni future.

Fonte: Fidapa San Miniato