Incidente sul ponte dell'Usciana, traffico interrotto per la sicurezza della barriera laterale

A causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Fucecchio, in via di Burello, all'altezza del ponte del canale Usciana, è al momento chiusa al traffico per permettere la messa in sicurezza della protezione laterale.

Gli operai del Comune sono a lavoro e per alcune ore sarà in vigore il divieto di transito sul tratto interessato. Non appena terminate le operazioni di messa in sicurezza verrà comunicata la riapertura al traffico.

Fonte: Comune di Fucecchio