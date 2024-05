I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti per un incidente stradale in A1, in direzione Firenze al km 352. Nello scontro sono coinvolti un camion che trasportava olio, ribaltatosi, e autovettura che era ferma in corsia di emergenza.

I vigili del fuoco hanno estratto il conducente del camion ferito e lo hanno consegnato alle cure dei sanitari.