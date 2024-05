"Intorno a Boccaccio/Boccaccio e dintorni": seminario internazionale per giovani studiosi boccacciani

Undicesima edizione per il seminario “Intorno a Boccaccio/Boccaccio e dintorni”, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale internazionale e rivolto a giovani studiosi boccacciani, in programma in Casa Boccaccio a Certaldo Alta il prossimo 18 e 19 ottobre.

Le due giornate di studi, promosse ed organizzate dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, in continuità con le iniziative avviate nel 2013, settimo centenario della nascita dell’autore, intendono offrire una piattaforma di dialogo dove discutere progetti di ricerca intorno alla figura del certaldese, alle sue opere e alla loro fortuna, a partire dal contesto storico, letterario, linguistico, artistico del Trecento.

Il seminario è rivolto a dottori di ricerca e ricercatori entro i 35 anni di età ed ha lo scopo di mettere in contatto e fare interagire giovani, che stanno lavorando a ricerche, anche in fase di realizzazione, e studiosi affermati, al fine di una migliore definizione dei singoli progetti.

I lavori del seminario inoltre vengono ogni anno pubblicati in forma cartacea ed elettronica.

Per partecipare la scadenza è il 10 luglio 2024 e tutte le informazioni ai fini dell’iscrizione sono reperibili sul sito dell’Ente Boccaccio www.enteboccaccio.it

Fonte: Ufficio Stampa Ente Nazionale Giovanni Boccaccio