La caserma dei carabinieri di Gambassi cerca una nuova sede

La Prefettura di Firenze rende noto di cercare un idoneo immobile alternativo a quello attualmente occupato da adibire a sede della caserma dei carabinieri di Gambassi Terme in Comune di Gambassi Terme.

La superficie complessiva dell'immobile offerto, al lordo delle strutture murarie, dovrà essere compresa 20 e 25 metri quadrati a persona operante nella struttura, pari a circa 355 metri quadrati, coperti e dovrà comprendere un idoneo numero di appartamenti di servizio da circa 100 mq ciascuno.

L’immobile dovrà possedere locali funzionali alla struttura: atrio e sala d'attesa, corpo di guardia per il carabiniere di servizio alla caserma, uffici, archivio, camera di sicurezza ubicate in area riservata non accessibile al pubblico e facilmente sorvegliabile dal militare di servizio, locale armeria di massima sicurezza, locale per la custodia temporanea di soggetti attenzionati, sala apparati e servizi igienici per il pubblico distinti da quelli per il personale, cucina, sala mensa e sala ritrovo, servizio igienico annesso, locale lavatoio, magazzino, ripostiglio, camere doppie per il personale con servizi annessi, autorimessa per autovetture di servizio e locali tecnici.

Gli immobili dovranno inoltre prevedere i seguenti requisiti particolari: misure di difesa passiva, compresa l'installazione di sistemi antintrusione e videosorveglianza; sistemi idonei di trattamento dell'aria, per gli ambienti sprovvisti di adeguata areazione naturale e interessati dalla presenza di persone; recinzione perimetrale, laddove sia necessaria per obiettive condizioni di sicurezza pubblica e collocazione della caserma, di tipologia atta ad impedire lo scavalco e idonea illuminazione.

La struttura proposta dovrà trovarsi in idonea ubicazione nell’ambito del Comune di Gambassi Terme e risultare in pronta consegna.

