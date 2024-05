Lavori a San Giuliano Terme, terminato l'intervento al cimitero di Ghezzano

I lavori al cimitero di Ghezzano, frazione di San Giuliano Terme, sono terminati. I manufatti, composti da 119 nuovi ossari sorgono nell'area di più recente edificazione, nelle vicinanze della cinta muraria lungo il muro posto a sudest. Per la nuova struttura è stata realizzata una pavimentazione in calcestruzzo architettonico, corredata di altri elementi prefabbricati e di rivestimenti. Realizzata inoltre una parete posteriore in bozze di calcestruzzo su cui si poggeranno gli ossari. Il quadro economico dei lavori per Ghezzano ha previsto uno stanziamento di 63.500 euro. Le opere eseguite avevano ottenuto il via libera dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio. Esse si aggiungono a riqualificazioni e varie migliorie eseguite al loggiato "gruppo sei" per un investimento di circa 100mila euro.

La nuova struttura che conta 119 spazi è utilizzabile sia come ossario per le salme esumate ed estumulate (a seguito della scadenza delle concessioni), sia come spazio per urne cinerarie per quanti scelgano la sepoltura dei resti mortali a seguito di cremazione. Oltre a Ghezzano, i lavori conclusi hanno interessato nell'ultimo anno e mezzo il cimitero di Molina di Quosa con un investimento da 160mila euro e Metato (anche qui per un investimento totale di 160mila euro).

Proseguono poi gli interventi al cimitero di Ripafratta, per un impegno economico pari ad euro 110mila euro. A breve inizierà la realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo architettonico e degli ossari ad apertura laterale per complessive 90 unità; per adesso sono stati ricostruiti gli intonaci lungo il fronte strada ed ancora nella parte interna del cimitero di più recente datazione.

Anche Pontasserchio è interessata dai lavori di rinnovo e ingrandimento delle strutture, con la realizzazione del nuovo edificio che prevede 32 loculi e 26 spazi adibiti ad ossario per un investimento complessivo di 120mila euro. Nel cimitero pontasserchiese sono state realizzate le fondazioni ed a breve riprenderanno gli interventi per il getto delle strutture verticali, rallentati dalle forti ed insistenti piogge che nei mesi scorsi hanno colpito il territorio e che comunque si prevede di concludere all'inizio del prossimo autunno. L'investimento complessivo per le strutture elencate è di oltre 600mila euro.

L'Amministrazione comunale ci tiene a ricordare come gli interventi siano andati avanti, così come altri intrapresi dal Comune, nonostante l'aumento dei costi delle materie prime che ha interessato tutto il comparto edile nazionale.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio Stampa