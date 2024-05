Lotta al gioco d’azzardo sui luoghi di lavoro, i risultati del progetto "Giacolav"

“Buone pratiche negli interventi di prevenzione del Dga (disturbo da gioco d’azzardo) nei contesti lavorativi”: è il convegno regionale sul progetto “Giacolav” in programma venerdì 31 maggio a Firenze presso il Fuligno in via Faenza 48 dalle ore 9.

Il progetto Giacolav è inserito nel Piano Regionale di Contrasto al Gioco d’Azzardo della Regione Toscana ed è stato realizzato dalla RTI composta dalle cooperative Gruppo Incontro e CAT e dall’Associazione Ceis di Firenze, in co-progettazione con ANCI Toscana, in sinergia con CGIL, CISL, UlL di Firenze e in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Centro, il Comune di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze. La Cgil – con la coop Cat – in queste settimane ha aperto a Empoli e Calenzano sportelli dedicati all’ascolto di lavoratori e lavoratrici vittime di dipendenze dal gioco d’azzardo.

Questo convegno è l’evento finale del progetto Giacolav; si parlerà del fenomeno del gioco d’azzardo e di come questo si stia diffondendo nella popolazione Italiana, ed in particolare dei rischi connessi al gioco d’azzardo e delle possibili implicazioni che questo fenomeno può avere nei contesti lavorativi. Verranno presentate le ultime tendenze dell’azzardo, sia nei luoghi fisici sia negli ambienti digitali, con approfondimenti sui fattori di rischio e di protezione con particolare riferimento ai contesti lavorativi.

Considerato che il contesto lavorativo rappresenta il posto/situazione in cui una persona passa una parte considerevole del tempo della sua vita, si ritiene se non necessario, senza dubbio utile, intervenire nei contesti lavorativi in modo da incrementare l’attenzione, la sensibilità e la conoscenza del fenomeno, allo scopo di aumentare la capacità di riconoscere le modalità che portano all’esposizione e al rischio di sviluppare un Disturbo da Gioco d’Azzardo. Una conoscenza diffusa del fenomeno permetterebbe ai lavoratori di rivolgersi tempestivamente a professionisti del settore, che potrebbero prendere in carico il caso o incentivare colleghi e collaboratori a riconoscere il problema e supportare la persona e/o l’organizzazione nell’affrontarlo.

Sempre maggiori evidenze, infatti, dimostrano come la prevenzione nei contesti lavorativi possa essere una pratica virtuosa che migliora la salute dei lavoratori e riduce il rischio di incorrere in comportamenti a rischio.

Primariamente verrà presentato il progetto ed il razionale metodologico con gli aspetti innovativi e le ricadute pratiche nella prevenzione; verranno poi illustrati i primi risultati della ricerca-azione e presentato il progetto nella sua globalità, a cui seguiranno gli interventi da parte degli operatori coinvolti, del SerD (Servizio per le Dipendenze) di Firenze e di ANCI Toscana. Si svolgerà poi una tavola rotonda per aprire un dialogo tra Sindacati dei lavoratori e Responsabili delle tre ASL Toscane. La tavola rotonda consentirà anche ai presenti di esprimere dubbi, dare suggerimenti e fare proposte operative per la prosecuzione del progetto. Il convegno è rivolto a operatori e operatrici del Sindacato, della Salute pubblica e del Terzo Settore e della Salute pubblica che si occupano di prevenzione e promozione della salute.

IL PROGRAMMA

Ore 9

Saluti e avvio lavori

Fabiano Pesticcio-RTI GIACOLAV- Presidente Gruppo Incontro SCS

Federico Gelli – Direttore Sanità Welfare e coesione sociale Regione Toscana

Comune di Firenze – Assessore Politiche sociali

Antonella Manfredi – Direttore Area Dipendenze USL Toscana Centro

Andrea De Conno – Referente Federsanità ANCI Toscana

Ore 9.30

Buone pratiche negli interventi di prevenzione del DGA nei contesti lavorativi

Fabiano Pesticcio – Cordinatore Progetto GIACOLAV

Ore 9.40

Lavoratori, contesti lavorativi e Gioco d’Azzardo. Il progetto GIACOLAV

Giuseppe Iraci Sareri – Direttore Tecnico-Sanitario Gruppo Incontro SCS

Ore 10

La percezione del gioco d’azzardo nei contesti lavorativi

Alessio Gori – PhD, Dipartimento di Scienza della salute Università di Firenze

Ore 10.30

Il Disturbo del Gioco d’Azzardo. Quali differenze di genere? L esperienza del SerD di Firenze

Adriana Iozzi – Direttore UFC SerD Zona 1 Firenze

Ore 11

Consolare lo sconfitto. Sociologia del Gioco d’azzardo nei contesti lavorativi

Alessio Arces – Sociologo Federsanità ANCI Toscana

Gennaro Evangelista – Sociologo Federsanità ANCI Toscana

Ore 11.30

Pausa Caffè

Ore 11.45

Tavola Rotonda: Possibili percorsi per interventi di prevenzione del DGA nei contesti lavorativi

Andrea De Conno – Federsanità Referente ANCI, Piano regionale di attività per il contrasto al Gioco d’azzardo

Giancarla Casini – Segreteria CGIL Firenze

Marco Bucci – Segretario Confederale CISL-UST Firenze Prato

Leonardo Mugnaini – Uil Firenze

Melania Angotta – Presidente Federmanager Toscana

Antonella Manfredi – Direttore Area Dipendenze USL Toscana Centro

Marco Becattini – Responsabile Area Dipendenze USL Toscana Sud Est

Guido Intaschi – Responsabile SerD Viareggio – Referente USL Toscana Nord Ovest

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa