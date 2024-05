Marcia per la Pace a Castelfiorentino con il Movimento 5 Stelle

Venerdì prossimo, 31 maggio alle ore 17.30 verrà proposta una marcia per la pace a Castelfiorentino. Questo il percorso: ritrovo alle 17.30 al parco Roosevelt (viale Roosevelt), partenza h. 17.45 passando per il ponte Falcone e Borsellino, Piazza Kennedy, Via Volontari del Sangue, arrivo in Piazza Gramsci per il Comizio finale. Parleranno il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Fabrizio Macchi, la candidata di Europa Verde Cecilia Bassi al Parlamento Europeo e Stefano Cecere del Movimento 5 Stelle candidato al Parlamento europeo per la Circoscrizione centro. Interverrà Damiano Ghiozzi, capolista del partito di coalizione Europa Verde.

Possibilità di fare aperitivo prenotando al numero 3292438316 al costo di 7 euro, scegliendo l’opzione vegana o onnivora.

I pentastellati sono stati fra i primi a sostenere, dopo l’iniziale invio delle armi per difendere gli Ucraini, l’importanza degli sforzi per cercare di aprire in tutti i modi i negoziati di pace, nonostante molti dei politici italiani tacciassero chi si dichiarava contro la guerra di essere filo putiniano. In realtà la richiesta di trattative delle forze pacifiste era finalizzata a scongiurare il pericolo di un’escalation come quella che stiamo vivendo. Forse con una lungimiranza che pochi hanno accettato e condiviso, si è creduto nell’importanza del dialogo e del cercare in tutti i modi un negoziato. Come spesso sottolinea chi è impegnato in prima linea per la pace “le trattative o i negoziati non si fanno con gli amici, bensì con i nemici”.

Ricordiamo che la marcia della pace a Roma del novembre 2022, che ha visto la presenza di circa 100.000 persone per dire no alla guerra, è stata realizzata da molte sigle della società civile, laica e religiosa. Ma nessuno ha ascoltato o voluto ascoltare. E la guerra è andata avanti portando con sé decine di migliaia di vittime, ragazzi morti in entrambi gli schieramenti e cittadini innocenti caduti sotto le bombe del nemico. Ora più che mai dobbiamo alzare la voce e dire “no alla guerra”. Ora che la situazione è davvero preoccupante e che stiamo assistendo ad una pericolosa escalation, le parole del Santo Padre risuonano come un monito. “Alzate bandiera bianca”, ma anche “Ci vuole più coraggio a fare la pace che a fare la guerra” Adesso, che le immagini di popolazioni civili distrutte e affamate stanno facendo il giro del mondo, dobbiamo gridare con forza “basta guerre, sì alla pace”. Questo desiderio di pace nasce da noi semplici cittadini e lo vogliamo manifestare invitando partiti e associazioni del territorio, in modo da condividerlo ed unirci in questo appello con tutti coloro che lo vorranno. Alla marcia della pace portiamo solo simboli e bandiere della pace, no bandiere o striscioni di partiti. Facciamo vedere che l’energia bella delle persone unite per lo scopo più grande ed il bene indispensabile dell’ umanità ci ha risvegliato. La guerra è il male assoluto. Distrugge tutto e crea tanta sofferenza, e con la guerra si perde tutti. Diciamo “no alla guerra, sì alla pace”. Pretendiamo, realizziamo la pace, costi quel che costi.

Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa