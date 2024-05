Motomondiale Mugello, cambia la viabilità

In vista del prossimo “Gran Premio d’Italia Oakley 2024” valevole per il Campionato Mondiale di Motociclismo, che si terrà presso l’Autodromo Internazionale del Mugello, nel comune di Scarperia e San Piero, per la valutazione dei diversi aspetti connessi alla regolamentazione della circolazione sulle strade interessate, lo scorso 27 maggio si è riunito il Comitato Operativo Viabilità, che ha condiviso la necessità di adottare le seguenti misure:

• l’interdizione della circolazione dei veicoli aventi massa limite complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., nonché ai caravan ed autocaravan di qualsiasi massa in tutte le strade ed aree aperte al pubblico transito fino ad una distanza di 5 km dall’ingresso Paddok dell’Autodromo del Mugello dalle ore 14 alle ore 21,00 di domenica 2 giugno 2024;

• l’uscita dei caravan ed autocaravan già presenti all’interno dell’Autodromo o nei parcheggi esterni dal perimetro dell’Autodromo o dall’interno dei rispettivi parcheggi privati solamente dopo le 21,00 di domenica 2 giugno 2024, salva diversa valutazione effettuata nell’immediatezza dalla Polizia Stradale;

• l’esecuzione dal divieto per i mezzi di servizio pubblico per interventi urgenti e di emergenza, circolanti per esigenze di soccorso, sicurezza, protezione civile e garanzia della manutenzione stradale e delle condizioni di viabilità.

I suddetti divieti saranno adeguatamente resi noti con idonea segnaletica sulle arterie interessate e anche all’ingresso e all’uscita dei parcheggi dell’Autodromo.