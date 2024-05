Musei gratis, Motomondiale, trekking e tanto altro! Ecco cosa fare in Toscana nel weekend del 1 e 2 giugno

Arriva il primo weekend di giugno! Tanti gli eventi e gli appuntamenti a cui potete prendere parte sabato 1 e domenica 2: Musei gratis, Motomondiale, Trekking e molto altro. Di seguito gli incontri da non perdere in Toscana:

Empoli

Empoli si prepara: torna l'attesissimo Torneo dell'Oratorio. Tutto pronto per il fischio inaugurale della trentaduesima edizione del Torneo di calcio a 7 “Oratorio Sant’Andrea” di Empoli. A calciare il primo pallone, giovedì 30 maggio alle ore 20,45, saranno Fabrizio Biuzzi, assessore allo sport del Comune di Empoli e Don Guido Engels, proposto della Collegiata. Presso la struttura parrocchiale di Viale Buozzi si affronteranno oltre cinquanta squadre, divise in sette categorie, per un totale di circa centocinquanta partite. La manifestazione si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 23, e i giorni dedicati alle finalissime saranno il 9, il 10, l’11 e il 12 luglio. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Trekking urbano per Empoli. Una visita guidata e cantata nel quartiere della stazione di Empoli, un'area urbana ricca di storie poco conosciute. Sabato 1 giugno alle 17.30, con partenza da piazza don Minzoni, si svolgerà un trekking urbano che muoverà i primi passi proprio dal luogo dedicato alla memoria del sacerdote romagnolo ucciso nel 1923 dagli squadristi fascisti e farà tappa presso il monumento di Ferruccio Busoni, insigne compositore e pianista che ebbe i suoi natali proprio ad Empoli nel 1866. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Empoli tutta d'un fiato: torna la 10K Run Empolese. Sarà un 2 giugno davvero speciale per Empoli. Dopo la gioia per la salvezza calcistica della domenica precedente, saranno i podisti i “padroni” delle strade nella Festa della Repubblica. Si svolgerà infatti la terza edizione della 10K Run Empolese, gara che in pochissimi anni è già diventata una delle classiche toscane sulla distanza dei 10 km, ormai “sdoganata” anche a livello internazionale. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Firenze

“Domenica Metropolitana” il 2 giugno 2024. Nella giornata del 2 giugno, prima domenica del mese, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da MUS.E. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Mugello

Motomondiale, biglietti a prezzo ridotto per i residenti in Mugello. Il circuito del Motomondiale farà tappa all’Autodromo Internazionale del Mugello dal 31 maggio al 2 giugno 2024 e anche quest’anno Mugello Circuit ha voluto dedicare, ai residenti in Mugello, un biglietto a prezzo speciale. QUI TUTTE LE INFORMAZIONI

GustoMugello, il territorio è servito nel piatto. Giovedì 30 maggio dalle 18.30 alle 22.30 nel Palazzo dei Vicari a Scarperia seconda edizione dell’iniziativa promossa da Confcommercio e Coldiretti per dare il benvenuto ai protagonisti del Motomondiale. Produttori, chef e ristoratori per offrire il meglio della tradizione gastronomica mugellana. All’opera anche i maestri coltellinai di Scarperia Sport, natura e cultura, tradizione gastronomica compresa. Il Mugello punta sui tre valori portanti della sua offerta turistica in occasione della tappa del MotoGp mondiale, che accenderà i riflettori sul circuito di Scarperia e San Piero per il Gran Premio d’Italia fissato al 2 giugno. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Lucca

La Toscana ospita la nona edizione dell’Oscar della bicicletta in qualità di vincitrice 2023. Come vincitrice 2023, quest’anno spetta alla Toscana ospitare gli eventi conclusivi del Green Road Award che si svolgono in coincidenza con la Giornata mondiale della bicicletta del 3 giugno. La cerimonia di premiazione dei vincitori dell’Oscar italiano del Cicloturismo 2024 si terrà il 1° giugno alle 21.00 al Teatro Boccherini di Lucca. Presenteranno Ludovica Casellati, ideatrice dell’Oscar del Cicloturismo, e Peppone Calabrese, giornalista di Rai Linea Verde. QUI IL PORGRAMMA COMPLETO

Livorno

Il 2 giugno i Musei civici livornesi saranno aperti e a ingresso gratuito per la prima domenica del mese. Domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica e della prima domenica del mese,il Museo civico G. Fattori e il Museo della Città di Livorno saranno aperti al pubblico, e a ingresso gratuito, osservando i consueti orari. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Siena

I Musei Nazionali Senesi gratuiti domenica 2 giugno. Il 2 giugno 2024 si celebra la Festa della Repubblica Italiana e si rinnova l’appuntamento con “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, la prima domenica del mese, in tutti i musei statali e coinvolge a Siena tre luoghi: la Pinacoteca Nazionale, Villa Brandi a Vignano e il Museo Archeologico presso il Santa Maria della Scala. QUI IL PROGRAMMA

Castelnovino. Torna a Castelnuovo Berardenga, nella splendida cornice del giardino di Villa Saracini Chigi l’evento “Castelnovino”, dedicato ai vini e ai sapori del territorio, in programma domenica 2 giugno.

Quest’anno ad aprire la IX edizione della manifestazione sarà una importantissima masterclass, che si terrà alle 16.30, presso l’Auditorium di Villa Saracini Chigi, dal titolo “I CRU del Chianti Classico Senese – Vagliagli e Castelnuovo si raccontano”. L’evento vero e proprio inizierà poco dopo, alle ore 18.30, con l’apertura degli stand delle aziende enologiche, la musica e i giochi di colore. In degustazione fino alla mezzanotte i migliori vini della Berardenga in ogni tipologia, accompagnati dalle specialità proposte dai ristoranti del territorio. E alle 21.30 aprirà all’interno della manifestazione la seconda edizione della rassegna della “Canzone della Berardenga” a cura della scuderia Rigacci, un festival con 10 brani in gara, presentate da altrettanti cantanti che, facendo la parodia di motivi famosi, descrivono vizi, luoghi comuni e stranezze del territorio della Berardenga.

Per partecipare a Castelnovino:

Carnet per la degustazione €19 compresi calice e tracolla

Oppure si può optare per le degustazioni singole.

Per partecipare alla degustazione della masterclass (costo 30 euro compreso calice e porta calice) è obbligatoria la prenotazione rivolgendosi al Museo del Paesaggio/Ufficio Turistico– mail e WhatsApp ufficio.turistico@comune.castelnuovo.si.it - 340 5163211 museo@comune.castelnuovo.si.it – 0577351337

Toscana

2 giugno, torna #domenicalmuseo: ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. “Con il voto del 2 giugno 1946, il primo a suffragio universale maschile e femminile, gli Italiani scelsero la Repubblica. Questa festa è il momento in cui celebriamo i valori condivisi, al di là delle diverse legittime posizioni”, lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Quest’anno il 2 giugno coincide con #domenicalmuseo, l’iniziativa del MiC che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. QUI TUTTI I MUSEI E PARCHI RELATIVI ALLA TOSCANA