Nasce l'associazione Comunità Energetica Rinnovabile San Gimignano

Fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. A tale scopo è stata costituita la “Comunità Energetica Rinnovabile San Gimignano”. I soci fondatori hanno nominato i membri del Consiglio Direttivo che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2026: Carlo Lanciani presidente, Alessandro Rossi vicepresidente, Mario Poggetti tesoriere, Massimiliano Benedetti consigliere, Andrea Marrucci consigliere in qualità di sindaco pro tempore del Comune di San Gimignano.

“Oggi diamo il via ad un’associazione che si pone come obiettivi la diffusione delle energie rinnovabili e il miglioramento della coesione sociale sul territorio sangimignanese – spiega Lanciani -. Tramite le Cer viene incentivato l’autoconsumo locale dell’energia rinnovabile, attraverso una produzione diffusa che renda i cittadini protagonisti della transizione energetica e la rete di distribuzione meno soggetta alle fluttuazioni delle fonti rinnovabili. Questo gruppo di volontari, affiancati dalla preziosa guida dell’amministrazione comunale – conclude il presidente della Cer -, vuole dare il proprio contributo per facilitare la diffusione di impianti da fonti di energia rinnovabile e per far sì che i benefici che ne derivano si riflettano al meglio sul territorio”.

L’associazione promuove lo sviluppo di un’economia basata sulla condivisione a livello locale dell'energia e sulla sostenibilità economica e ambientale, promuovendo lo sviluppo della produzione e l’uso di energia in modo consapevole, eco sostenibile e partecipato nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente. Possono partecipare consumatori e produttori domestici, Pmi, enti locali o religiosi che sono connessi alle tre cabine primarie che coprono il territorio del comune di San Gimignano. Per informazioni si può contattare il seguente indirizzo email: CerSanGimignano@gmail.com

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio stampa