Orto in cassetta, è tempo del raccolto per i piccoli agricoltori di Castelfiorentino

Si sono dedicati alla cura dei loro orticelli in miniatura, realizzati in semplici cassette di legno riempite parzialmente di terra. Dopo la semina e la messa a dimora delle piante, hanno seguito con attenzione e impegno le varie fasi di crescita. E da pochi giorni è iniziato il tempo del raccolto. E’ questo il risultato, tangibile e di grande valore educativo, del progetto “Orto in cassetta”, promosso dall’Associazione Agricoltori Castelfiorentino in collaborazione con il Comune e l’Istituto Comprensivo (da quest’anno ampliato anche all’Istituto “F. Enriques”), che si propone di educare le nuove generazioni al rispetto del cibo, al suo valore, impegnandole in un’attività gratificante in cui costanza e dedizione vengono ricompensate dal prodotto finale, da consumare all’interno della mensa scolastica.

Sette le classi coinvolte del Comprensivo (quasi 200 bambini) che da alcuni giorni hanno iniziato a raccogliere zucchine e patate, aglio e cipolle, continuando a monitorare le altre piantine: pomodori, fragole, prezzemolo e così via. Nato in via sperimentale sette anni fa, il progetto è cresciuto progressivamente nel corso degli anni, a conferma del gradimento incontrato tra gli alunni e i docenti, unito alla soddisfazione di consumare direttamente il prodotto.

“Coltivare a scuola – si legge in una nota dell’Associazione Agricoltori - è un modo per imparare a conoscere il proprio territorio, il funzionamento di una comunità, l'importanza dei beni comuni e dei saperi altrui. Coltivare l'orto a scuola è un’attività interdisciplinare adattabile ad ogni età, un'occasione di crescita in cui si supera la divisione tra insegnante e allievo e si impara condividendo gesti, scelte e nozioni, oltre che metodo. Infatti nella scuola l’orto permette di “imparare facendo”, di sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, di cogliere il concetto di diversità, di lavorare in gruppo e permette agganci reali con l’educazione alimentare e il cibo”

Il progetto l’”Orto in cassetta” è sponsorizzato da “Locci Agricoltura”, che supporta l’attività didattica mettendo a disposizione semi e piantine. Ogni anno, i piccoli orti degli alunni vengono esposti durante la manifestazione di “Agricola”, in programma il primo fine settimana di maggio. In tale occasione, alle classi che hanno partecipato al progetto viene consegnato un attestato.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa