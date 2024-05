Pari opportunità Certaldo, Campatelli (csx): "Sensibilizzazione e prevenzione costante"

"Il tema della violenza di genere non può ridursi a dibattiti sporadici, richiede una presa in carico fatta di competenze, di collaborazioni fra tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni alle forze dell'ordine e alla municipale alla rete delle associazioni del territorio, e di metodo. Per questo, crediamo che, oltre a quanto già avviato e portato avanti in questi anni con impegno e grande lungimiranza da amministrazioni, Terzo settore e da tutti gli enti e le realtà competenti, sia fondamentale proporre in maniera costante momenti di sensibilizzazione per tutta la cittadinanza a partire dalle scuole e dai luoghi di lavoro: la cultura del rispetto dell'altro e dell'altra deve crescere con noi, fin dalla tenera età e in ogni contesto".

Lo sottolinea con forza Giovanni Campatelli, candidato a sindaco per il centrosinistra a Certaldo, sostenuto da una coalizione che vede insieme Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Certaldo in Azione e dalla lista civica Sarà Certaldo con Giovanni Campatelli.

L'occasione per mettere a fuoco una volta di più il tema delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere è stato l'incontro promosso da Pd Certaldo e Conferenza delle Donne Democratiche Empolese Valdelsa, ospitato a I Macelli Public Space: "Libere. Serata contro la violenza, per l'affermazione della libertà delle donne", il titolo dell'iniziativa che ben fotografa la volontà di porre l'accento sul valore della libertà, come bene primario di ognuna e ognuno, da tutelare e rivendicare nella quotidianità, fra le mura di casa come sui luoghi di lavoro, in famiglia come nella comunità.

Da difendere ogni qualvolta si presenti un tentativo di limitazione, in primis nel caso in cui questo venga messo in atto attraverso forme di violenza, psicologica o fisica. Lo ha sottolineato Irene Bandini, referente delle Donne Democratiche Empolese Valdelsa, ribadendo quale sia il progetto politico del Partito Democratico sul tema. Spazio quindi, prima di dare la parola al pubblico attento e interessato, alla testimonianza della referente del Centro Aiuto Donna Lilith: ha illustrato le strutture presenti sul territorio, dagli sportelli, dove il personale, formato, è pronto a raccogliere le richieste di aiuto di chi si rivolge loro per segnalare situazioni di pericolo personali o di persone vicine, alle case rifugio, ubicate in luoghi protetti e segreti, fino a Casa Matilda, realizzata a Empoli per offrire servizi di supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Spazio quindi agli interventi, fra gli altri, di Sabrina Lelli della Conferenza delle Donne democratiche di Certaldo, di Clara Conforti, candidata Pd al Consiglio comunale di Certaldo, oltre che del candidato a sindaco Giovanni Campatelli.

"Il nostro territorio non è immune al fenomeno drammatico della violenza di genere: è dovere dell'amministrazione farsene carico per quanto di sua competenza, a partire dalla promozione di attività di sensibilizzazione, così da accrescere la consapevolezza sul fatto che la violenza ha tanti volti, in tutta la cittadinanza. Si tratta di un'azione di prevenzione importante, determinante, che dovrà andare di passo con la formazione degli operatori come gli agenti della polizia municipale attivi sul territorio.

Insegnare a riconoscere i campanelli di allarme a ogni età; mettere la popolazione a conoscenza del fatto che ci sono, accanto alle forze dell'ordine, alla polizia municipale e al 118, strutture e associazioni pronte a garantire aiuto e tutela alle donne vittima di violenza così come ai loro figli; informare che esiste il Codice rosa, che garantisce privacy e una presa in carico adeguata e complessiva alle vittime che si rivolgono al Pronto soccorso; dare un sostegno alle donne che denunciano così che possano ripartire da se stesse per costruire un percorso personale nuovo: sono tutti passi verso la tutela della vita e della libertà.

Passi che intendiamo compiere insieme alla comunità di Certaldo, attenta e sensibile, come dimostrano in occasione di questo partecipato incontro pubblico per il quale ringrazio le organizzatrici e tutte le relatrici. E per ribadire la nostra volontà di garantire pari opportunità, istituiremo anche il bilancio di genere, così da poter valutare in maniera analitica l'operato anche in pubblica amministrazione e da intervenire laddove sia necessario per garantire pari opportunità”, conclude Campatelli

Fonte: Pd Certaldo