Rapina anziana al cimitero, denunciato uomo dai carabinieri di San Miniato

Ieri i carabinieri di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà un uomo per rapina aggravata ai danni di un'anziana al cimitero, con tanto di spray urticante.

L’uomo nel pomeriggio di domenica, all’interno del piccolo cimitero comunale, dopo aver avvicinato un’anziana che si trovava presso la tomba di un familiare intenta a sistemare i fiori, approfittando di un attimo di distrazione, le ha inizialmente spruzzato sul volto uno spray urticante, per poi farla cadere a terra, strapparle la borsa e dileguarsi velocemente.

La signora, che non ha avuto il tempo di reagire, immediatamente soccorsa dai sanitari della Misericordia presente all’interno del cimitero, fortunatamente ha riportato solo qualche graffio e un forte bruciore agli occhi e alla bocca.

Sebbene fosse molto spaventata, prima di essere condotta da personale del 118 in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, è riuscita a fornire ai carabinieri, immediatamente giunti sul posto per raccogliere la testimonianza della donna, una descrizione del malfattore.

Tanto è bastato ai militari della locale stazione per arrivare all’identificazione dell’uomo, già conosciuto per la commissione di reati simili, che in un secondo momento è stato riconosciuto

dalla vittima. Per l’uomo è pertanto scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Pisa.