Rifiuti, Maestrelli (Empoli al Centro): "Tornare a cassonetti con chiusure automatiche e censire famiglie nel centro"

Rifiuti, smaltimento e raccolta differenziata questi sono temi importanti per una città in continua crescita come Empoli.

"Il servizio dei rifiuti a Empoli è altamente carente - afferma Maria Grazia Maestrelli candidata sindaca della lista Empoli al Centro Italia Viva - perché i contenitori della raccolta differenziata vengono ritirati abbastanza presto nella zone centrali, mentre invece nella periferia a orari improbabili. In aggiunta a questo, sopratutto nel centro storico, ci sono molti rifiuti

abbandonati e l’amministrazione comunale uscente non ha fatto quello che avrebbe dovuto e cioè controllare che ad ogni numero civico e negli edifici con più appartamenti quante famiglie

ci vivono e se tutti abbiano fatto richiesta per la raccolta differenziata".

"Un altro problema che mi è stato segnalato - conclude la candidata Maestrelli - riguarda i rifiuti ingombranti che sono di competenza di una cooperativa, ma che purtroppo il giorno del ritiro non coincide con quello del rilascio del rifiuto. Se il rifiuto è grande ma non è classificato ingombrante, allora resta a tempo indeterminato li dove è stato lasciato e questo crea sporcizia e degrado".

A questo proposito la lista Empoli al Centro propone di programmare il ritiro dei rifiuti semi ingombranti magari due volte al mese in alcuni punti opportunamente segnalati che restano

comodi a tutti, sia le persone automunite che quelli non; aiutare coloro che abitano in centro e non hanno possibilità di portare i rifiuti al deposito centrale creando un’isola ecologica, o più

isole, per il conferimento dei rifiuti, in modo che il decoro si sposi anche con il senso civico che ogni comunità deve avere: il rispetto del bene comune.

Un’altra proposta della lista è quella di ritornare ai cassonetti sicuri con chiusure automatiche come viene fatto in altre parti della Toscana e per quanto riguarda le zone limitrofe e periferiche,la raccolta potrebbe essere continuata con orari più vicini al momento del deposito.

"Anche in alcuni incontri che ho fatto con le associazioni di categoria - sottolinea la candidata Maestrelli - mi sono arrivate segnalazioni in merito al fatto che alcuni bar e ristoranti, dopo che i contenitori sono stati svuotati, li lasciano fuori dal loro locale creando un ingombro poco decoroso nelle strade cittadine".