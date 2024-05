Rossi (FdI) in visita a Certaldo: le proposte della candidata Masini per viabilità e centro storico

Visita a Certaldo ieri pomeriggio per il deputato Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli D'Italia. Giunto alla stazione ferroviaria verso le 17 del pomeriggio, è stato accolto dal candidato sindaco per il Centrodestra Lucia Masini insieme ai candidati di Fratelli d’Italia per il Consiglio Comunale Rossi, Malavolta, Tasselli e Pecci. Presenti anche Damiano Baldini segretario Lega Salvini Certaldo ed Eliseo Palazzo candidati al Consiglio Comunale nella lista Lega, e alcuni simpatizzanti della coalizione che hanno colto l'occasione per conoscere da vicino un'importante esponente del Governo Meloni.

Dopo aver attraversato la via 2 Giugno e aver constatato la inadeguatezza della pavimentazione ad asfalto della via più centrale del paese che fa da contrasto con la magnifica immagine del borgo storico che la sovrasta, il gruppo è finalmente giunto in Piazza Boccaccio. Gli esponenti del Centrodestra Certaldese hanno fatto presente all’Onorevole la loro opposizione allo smantellamento della vecchia pavimentazione fatta con i cosiddetti Sanpietrini, completamente drenante, resistente ed ecosostenibile, per sostituirla con una pavimentazione che renderà impermeabile il terreno e l’On. Rossi dal canto suo si è detto dispiaciuto per la distruzione di quello che rappresentava un patrimonio della storia del nostro paese. La visita è proseguita nel borgo storico dove Lucia Masini ha illustrato al suo ospite tutti gli interventi di manutenzione e restauro che il Centrodestra ha indicato come necessari per il consolidamento e la conservazione di alcuni edifici e delle mura che circondano il Castello e per rendere ancora più attraente il Borgo storico.

Dopo aver riattraversato la via 2 Giugno per le foto di rito Masini ha illustrato anche il suo progetto per un nuovo parcheggio dedicato ai bus turistici che creerebbe un percorso di continuità che da via da Vinci giungerebbe direttamente alla Piazza Boccaccio per proseguire in Certaldo Alto.

Il Deputato Fabrizio Rossi si è complimentato con Lucia Masini per le importanti attività svolte e per l'unità della coalizione di Centrodestra e ha promesso che tornerà presto a Certaldo per visitare i musei e il Palazzo Pretorio di Certaldo Alto e le altre bellezze del nostro territorio.

Fonte: Ufficio Stampa