Sarà Certaldo: "Impegno nel segno della partecipazione e dell'inclusività"

Una visione chiara e inclusiva per il futuro della comunità. È quella portata avanti dalla lista civica Sarà Certaldo, guidata dal candidato sindaco Giovanni Campatelli, che si propone di gettare le basi per un'Amministrazione condivisa, in cui ogni cittadino ha un ruolo attivo nella costruzione della comunità.



L'Amministrazione condivisa non è soltanto un concetto, ma una pratica concreta che mira a coinvolgere attivamente enti del terzo settore, associazioni, fondazioni e organizzazioni di volontariato per rispondere efficacemente ai bisogni del territorio e valorizzare le competenze locali. Questo approccio, basato sulla co-progettazione, si propone di rafforzare i legami e le collaborazioni in ambiti cruciali come il sociale, la sostenibilità ambientale, la cultura e il tempo libero.



Un punto centrale del programma di Sarà Certaldo è infatti l'approvazione del regolamento per l'Amministrazione condivisa dei beni comuni, uno strumento che è già stato adottato in molte realtà in Toscana. Inoltre, la lista civica si impegna a lavorare attivamente ai Patti Educativi di Comunità, promuovendo un dialogo costante e costruttivo con i cittadini.



Sarà Certaldo si propone di rendere il paese più inclusivo, abbattendo le barriere architettoniche e culturali e creando spazi che valorizzino le differenze. Un esempio tangibile di questo impegno è il consolidamento del progetto del Parco Libera Tutti, un'ampia area di gioco e socialità che si estenderà su 30.000 mq e supporterà attivamente attività inclusive in tutto il Comune. Inoltre, verrà istituito un ufficio dedicato all'associazionismo e sarà rilanciato il Consiglio dei Giovani, per garantire una rappresentanza adeguata delle nuove generazioni.



Particolare attenzione viene dedicata al progetto "Dopo di Noi", introdotto dalla legge 112 del 22 giugno 2016, che mira a favorire l'autonomia, il benessere e l'inclusione sociale delle persone con disabilità grave. In collaborazione con le associazioni attive sul territorio, Sarà Certaldo si impegna a elaborare un progetto mirato a sostenere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare, favorendo soluzioni alloggiative domiciliari di tipo familiare che rispecchino le condizioni abitative e le relazioni della casa familiare.



In conclusione, Sarà Certaldo rappresenta una nuova speranza per la comunità di Certaldo, un gruppo di persone impegnate sul territorio con un unico comune denominatore: il prendersi cura. Attraverso un forte senso civico e azioni quotidiane spesso silenti, la lista civica si propone di costruire un futuro migliore per tutti i cittadini di Certaldo.



Proseguono gli incontri di presentazione del programma elettorale di Giovanni Campatelli con la Lista Sarà Certaldo.

Ieri, martedì 28 maggio, Campatelli, con le candidate e i candidati al consiglio comunale ha incontrato cittadine e cittadini nella frazione di Fiano: l'iniziativa, molto partecipata, è stata l'occasione per parlare di scuola, manutenzioni e riqualificazione urbana.

I prossimi incontri saranno:venerdì 31 maggio ore 21 a Sciano nella pista all’aperto del circolo arci;lunedì 3 giugno ore 21:30 allo chalet al parco di canonica con focus su sport, centri di aggregazione,ambiente ed associazionismo; per concludere il ciclo di incontri martedì 4 giugno ai Macelli ore 21.

Sarà Certaldo