Scipioni (cdx) presenta il giovane candidato Giannetto: "Voglio coinvolgere i ragazzi per Vinci"

La proposta di Giuseppe Giannetto candidato con la lista Vinciamo per Scipioni sindaco.

Ho 19 anni e mi candido il consiglio comunale, sono giovane e voglio mettermi in gioco. Portare la voce di noi ragazzi nelle istituzioni.

Sono nato a Vinci e adoro la mia città ma purtroppo ci sono delle criticità: poche opportunità di lavoro che spesso costringono noi ragazzi ad andare via per cercarlo altrove; poca sicurezza per le strade, soprattutto la sera; pochi luoghi di svago per i giovani che vanno in altri comuni per trascorrere le loro serate…

Come eletto in consiglio comunale mi impegnerò, coinvolgendo i ragazzi, per far sì che a Vinci, la nostra città, vengano create vere occasioni di lavoro e perché no, anche di divertimento. Farò di tutto per valorizzare ancora di più le bellezze artistiche del nostro territorio.

Spero di avere la fiducia dei miei concittadini e l’opportunità di riuscire a costruire una nuova Vinci per me e per le generazioni future!

Dobbiamo appoggiare un vero cambiamento. Non un operazione di facciata che serve a continuare con il vecchio PD, che vuole farsi passare per nuovo

Fonte: Ufficio Stampa