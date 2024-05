Scippano anziana a Prato, denunciati tre minorenni

Tre minorenni sono stati denunciati dalla polizia municipale di Prato con l’accusa di aver rapinato un’anziana ieri pomeriggio. I giovani, in piazza del Pesce, avrebbero avvicinato la donna con la scusa di chiederle l'ora e poi improvvisamente le hanno strappato la collana di valore dal collo e si sono dati alla fuga.

Gli agenti hanno subito visionato le telecamere cittadine di videosorveglianza e individuato i baby rapinatori: due ragazzi sono stati subito bloccati in via Pistoiese, mentre il terzo è stato rintracciato poco dopo.

Il giovane che ha strappato la collana è stato denunciato per furto con strappo e ricettazione – perché teneva nascosti nei propri indumenti oggetti di valore di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza – mentre gli altri due sono stati denunciati per concorso nel reato di furto; uno di loro anche per resistenza e porto di oggetti atti ad offendere.