Scomparsa del consigliere Pescini, la famiglia: "Ringraziamo per l'affetto ricevuto"

A pochi giorni dalla scomparsa di Massimiliano Pescini a soli 49 anni, consigliere regionale e precedentemente sindaco per dieci anni di San Casciano in Val di Pesa, dove il 27 maggio si sono celebrati i funerali, la famiglia invia un messaggio di ringraziamento per le tante manifestazioni di affetto e vicinanza ricevute. Di seguito riportiamo le parole della famiglia del consigliere Pescini.

"Il dolore per la perdita di Massimiliano è innegabilmente grande da sopportare. Ma altrettanto grande è stata la commozione per le manifestazioni di affetto e vicinanza ricevute in questi giorni. Un’intera comunità si è stretta intorno a noi.

Massimiliano è stato un cittadino consapevole, un uomo delle istituzioni sempre alla ricerca del bene comune, un politico e intellettuale dedicato al prossimo e sorretto da forti principi etici. Una vita per gli altri, impegnata a migliorare la società. Sappiamo che tutto questo non sarà dimenticato e anzi sarà da stimolo per altro impegno e costruzione.

È impossibile rivolgere un ringraziamento personale alle tantissime persone che gli hanno voluto portare un saluto, un abbraccio, che sono state presenti al funerale, hanno scritto un pensiero, un messaggio, inviato fiori e telegrammi.

Per questo approfittiamo della stampa per ringraziarvi davvero tutti e tutte, e si ricorda che le offerte raccolte in ricordo di Massimiliano saranno devolute alle Misericordie di San Casciano e Mercatale".