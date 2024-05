Simonetti (FdI) boccia il progetto delle piazze di Mantellassi: "Continua indisturbato lo spaccio"

"Assurde quanto inutili le proposte avanzate dal centrosinistra sul recupero di Piazza Matteotti e Piazza Don Minzoni come annunciate durante più di un comizio pubblico dallo stesso Mantellassi".

A parlare, Daniela Simonetti, candidata al consiglio comunale per Fdl, nonché titolare del locale Flower.

"Proposte a mio avviso alquanto provocatorie, continua Simonetti, per chi in quelle piazze, ed in particolare in piazza Don Minzoni,

ha gli affacci delle proprie abitazioni ed attività, nonché per tutti i cittadini che per quest'ultima piazza passano a piede lesto da e per la stazione ferroviaria.

Sebbene, il centrosinistra, si sia limitato ad uscire con un articolo specifico su piazza Matteotti, con un rendering che propone 5 tavoli rossi corredati da sedie, le iniziative anche per l'altra vengono narrate spesso.

È bene, pertanto, che il candidato sindaco Mantellassi sappia, che laddove immagina un luogo fatato con tanto di arredi nuovi e belli, telecamere e luci che non sono mai state accese nonostante le continue richieste, viene esercitato, soprattutto in piazza don Minzoni, in modo indisturbato, un quotidiano spaccio di droga, uso e abuso di sostanze stupefacenti, risse, e quant'altro riferibile a microcriminalità.

Assolutamente sdegnata da quanto letto ed ascoltato, faccio inoltre presente che a due passi da piazza della stazione, il Flower seppur bello, subisce da sempre queste situazioni di degrado e pertanto anche se rendiamo belle le piazze è bene che si sappia che non le renderà sicure con nuovi arredi.

L'illuminazione sicuramente serve, come da sempre e non in campagna elettorale e si sappia pure che tutte le illecite attività suddette avvengono anche durante il giorno!

Si pensi realmente a proposte decenti e utili invece di buttare via soldi per proposte che di sicurezza non parlano proprio.

