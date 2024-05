Società immobiliare fallita, 8 indagati per patrimonio da 18 milioni di euro distratto

Indagini verso 8 persone con distrazioni dal patrimonio in 18 milioni di euro tramite il trasferimento da una società immobiliare dichiarata fallita nel 2019 di denaro e beni con causali fittizie.

La guardia di finanza e la polizia di Siena hanno applicato per 5 indagati su 8 il divieto di esercizio di attività imprenditoriali e il sequestro per 1 milione di euro. Gli 8 indagati dovranno rispondere: 2 per il reato di bancarotta fraudolenta, 3 per quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, 1 per autoriciclaggio e altri 2 anche per quello di malversazione di erogazioni pubbliche.

Nelle indagini si parla anche di sviamento di risorse pubbliche destinate al recupero di un immobile di pregiato valore storico artistico, percezioni irregolari di sussidi previdenziali e proventi illeciti reinvestiti in attività imprenditoriali legate agli indagati.