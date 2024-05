Soddisfatti tutti gli universitari pisani con diritto a residenze DSU Toscana

Il Servizio Residenze di Pisa dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio ha esaurito l'elenco degli universitari aventi diritto ad un posto alloggio nelle case dello studente che erano in attesa dell'assegnazione secondo la graduatoria dell'ultimo bando per l'anno accademico 2023 - 2024. Per effetto dello scorrimento della lista determinato dai progressivi inserimenti nelle residenze nel corso dei mesi dalla pubblicazione ed alcune rinunce dei soggetti convocati sono state soddisfatte tutte le richieste degli iscritti agli Atenei pisani in possesso dei requisiti reddituali e di merito idonei ad ottenere il beneficio.

Un bel risultato se si considera che il precedente anno accademico la graduatoria era stata esaurita a settembre in coincidenza con la scadenza del concorso e l'imminente uscita dei nuovi vincitori della borsa e del posto letto. Ma anche la dimostrazione di quanto il DSU Toscana riesca a dare una risposta esaustiva alle esigenze abitative di un particolare tipo di utenza di riferimento dei cosiddetti fuori sede privi di mezzi economici impossibilitati ad accedere alla formazione universitaria senza il sostegno pubblico.

Al momento i posti letto messi a disposizione dall'Azienda DSU a Pisa sono complessivamente 1533 di cui 1469 all'interno delle proprie residenze universitarie e 64 all'esterno con il quale era stata attivata una convezione a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria in alcuni edifici che aveva comportato lo spostamento di un gruppo di alloggiati presso strutture private con caratteristiche ricettive/alberghiere.

Fra i posti letto delle case dello studente del DSU sono conteggiati anche i 242 della nuova residenza San Cataldo inaugurata l'anno scorso e che si sta gradualmente popolando man mano che viene completata l'installazione delle cucine comuni ed altri arredi complementari in ogni piano del complesso che si concluderà alla fine del prossimo mese di giugno. Sono infatti ora 129 gli universitari presenti a San Cataldo ai quali si aggiungeranno presto i 64 temporaneamente dislocati nel Pensionato Toniolo che rientreranno all'interno del patrimonio residenziale dell'Azienda che ritornerà, così, ad offrire agli studenti universitari aventi diritto la piena disponibilità dei suoi alloggi.

Inoltre è avviato l’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della residenza universitaria Fascetti al Polo Carmignani utilizzando il contributo PNRR dal Ministero dell'Università e della Ricerca ed il cofinanziamento della Regione proveniente dal Fondo Sociale di Coesione che una volta completato incrementerà di ulteriori 171 posti letto indirizzati agli iscritti in condizioni economiche meno favorevoli.

Fonte: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana - Ufficio Stampa