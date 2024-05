Buongiorno oggi vi presento una ricetta che ho fatto per la prima volta domenica scorsa. In casa avevo più cinquecento grammi di fragole e per questo ho iniziato a guardare su internet come fare un dolce alla Fragole e la ricetta che mi è piaciuta l'ho presa dal famoso portale #fattoincasadabenedetta. Una torta semplice ma buonissima. Ho seguito la ricetta ma al posto del latte vegetale ho utilizzato una bevanda vegetale al riso e cocco, e per la decorazione ho aggiungo una mela tagliata a fettine e messo sopra un po' di zucchero semolato prima della cottura.

Mi piacciono molto le fragole e approfitto del periodo per mangiarle, infatti le acquisto ogni settimana. In genere le faccio con il limone e miele. In una ciotola metto mezzo succo di un limone e due cucchiaini di miele che faccio sciogliere, potete anche metterlo a bagnomaria ci vorrà pochissimo perché il miele si sciolga. Taglio le fragole in due e poi in altri pezzetti più piccoli e in un contenitore in vetro metto le fragole e poi il succo sopra e mescolo e via in frigorifero. In questo modo si conservano per dai 4 ai 5 giorni. Io ci faccio la colazione al mattino le metto dentro allo yogurt bianco con la frutta secca e qualche biscottino. Oppure le mescolo ad una buona crema alla nocciola e noci.

Ho visto un'altra ricetta che mi piace con le fragole per un tiramisù senza uova. Se lo realizzerò ve lo farò sapere. Con le fragole potete realizzare tanti dessert e dolci.

Torta alle fragole decorata alle mele

Ingredienti Dosi per 8 persone una tortiera a cerniera da 22

PER L'IMPASTO

2 uova

150 g zucchero

100 ml latte (io ho messo una bevanda vegetale)

250 g farina 00

8 g lievito per dolci

1 limoni la scorza grattugiata

200 g fragole

100 ml olio di semi

PER LA DECORAZIONE

Una mela

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Iniziamo a mescolate (io ho utilizzato le fruste elettriche) con un cucchiaio le uova e lo zucchero poi ho aggiunto, il latte, l’olio e la buccia grattugiata di limone. Dovete ottenere un composto liquido, liscio e omogeneo. Aggiungete la farina e il lievito, e continuate a mescolare con il cucchiaio fino a eliminare tutti i grumi. Private le fragole del picciolo e tagliatele a pezzetti. Incorporate le fragole a pezzetti distribuendole uniformemente nell’impasto. Versate l’impasto nella tortiera dopo aver coperto il fondo con la carta forno. Se necessario, livellatelo con il dorso di un cucchiaio o una spatola. Sbucciate una mela dividetela in due togliete i semi e poi tagliate a fettine sottili e guarnite la torta prima di metterla in forno, e distribuite sopra un pizzico di zucchero. Cuocete in forno preriscaldato a 170°C per circa 40 minuti e al termine fate la prova stecchino. Lasciate poi intiepidire e una volta che si è raffreddata potete metterci un po’ di zucchero a velo setacciato.

Michela

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.