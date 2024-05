Università di Siena, parte la piantumazione del "Lecceto di Unisi"

Le prime piantine del nuovo “Lecceto di Unisi” sono appena state messe a dimora presso la località Bosco alle Lame nel comune di Sovicille lo scorso martedì (28 maggio). Prende così concretamente avvio all’Università di Siena il progetto “Cresce con te: un albero per matricola”, iniziativa che prevede la piantumazione di un albero per ogni nuovo iscritto a partire da questo anno accademico.

Il progetto si prefigge di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e aumentare la quota territoriale di assorbimento dei medesimi gas, mediante la piantumazione di un numero di alberi pari al numero delle matricole iscritte ai corsi di studio. L’attività consentirà di compensare, durante il ciclo di vita dell’albero, l’anidride carbonica (CO2) prodotta dall’Ateneo.

Per la piantumazione sono state utilizzate piantine di leccio, cerro e roverella; si tratta di una prima parte, circa 60 piante, di un progetto più ampio che riguarderà la messa a dimora di ulteriori alberi, per adesso nell’area nel Comune di Sovicille, e che interesserà a seguire anche altre aree della provincia di Siena.

Erano presenti alla prima piantumazione il Rettore Roberto Di Pietra, Simone Bastianoni, Delegato del Rettore alla Sostenibilità e Presidente dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena, la Direttrice generale Beatrice Sassi e studentesse e studenti coinvolti nel progetto.

Il Rettore Di Pietra ha espresso soddisfazione per l’avvio concreto della piantumazione: “Il nostro Lecceto accompagnerà il progredire degli studi dei nostri nuovi iscritti. Gli alberi rappresentano il futuro del nostro ambiente, come ogni nuovo studente e studentessa rappresenta un investimento per la crescita culturale, economica e sociale del nostro Paese. L’albero che andiamo a piantare è una testimonianza del nostro impegno verso la sostenibilità degli studi; le piante cresceranno insieme alla formazione dello studente e continueranno a farlo nel tempo”.

“Vogliamo rendere concreto il nostro impegno alla sostenibilità e il nostro contributo alla decarbonizzazione delle attività dell’Ateneo e del nostro territorio, nello spirito dell’adesione all’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality”, ha aggiunto il professor Simone Bastianoni, Delegato del Rettore alla Sostenibilità.

Il progetto è frutto di uno specifico accordo con la Provincia di Siena e con tutti i suoi comuni. Il Comune di Sovicille si è reso disponibile per l’avvio della piantumazione. Altre istituzioni comunali, fra cui il Comune di Siena, sono pronte a trovare altre aree, anche cittadine, per ospitare le nuove piantine.

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa