Volley Santa Croce, Finisini con la Nazionale Italiana Sordi

Ennesima gratificante esperienza per Giacomo Finisini, scoutman dei Lupi Pallavolo che nella presente stagione ha seguito in prima persona serie B nazionale e Under 19 (oltre a collaborare con Matteo Morando per la serie A2). Finisini collabora da tempo con la Nazionale Italiana Sordi e nel weekend affronterà con la rappresentativa azzurra un collegiale denso di impegni, a Ligonchio, sull’Appennino Reggiano:

DAY 1 – Venerdì 31 maggio 2024

ore 19 - Amichevole contro Reggio Emilia

DAY 2 – Sabato 1 giugno 2024

ore 10 - Allenamento - Palestra Comunale Via della Pioppa. 42039 Ligonchio (RE)

ore 17 - Amichevole contro Massa

DAY 3 – Domenica 2 giugno 2024

ore 10 - Allenamento - Palestra Comunale Via della Pioppa. 42039 Ligonchio (RE)

Lo staff sarà composto dal DT Diego Pieroni, dal 1^ allenatore Matteo Pieroni, dal 2^ allenatore Teodoro Fischetto, e, appunto, da Giacomo Finisini in qualità di “uomo dei numeri”.

Il collegiale fa parte del percorso di preparazione verso il Mondiale di Okinawa, in Giappone, che si terrà questa estate. Un appuntamento storico per tutto il movimento e anche per Giacomo.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa