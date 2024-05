Alleanza Verdi Sinistra, i leader nazionali a sostegno di Mantellassi sindaco

Ieri aperitivo di finanziamento per la nostra lista presso OstiNati in Via Rosselli. Quasi tutte le candiadate e i candidati erano presenti. È stata l'occasione anche per festeggiare il compleanno di una candidata, Rosa Bonadonna.

A portare il sostegno alla nostra lista anche Diana Kapo segretaria provinciale di Sinistra Italiana e Lorenzo Falchi, dirigente nazionale di Sinistra Italiana e Sindaco di Sesto Fiorentino.

È passato per un saluto anche Alessio Mantellassi nostro candidato Sindaco per Empoli, che come sempre dimostra attenzione e vicinanza ad ognuna delle 5 liste che lo sostengono.

Negli scorsi giorni a sostegno della lista sono giunti in città anche Angelo Bonelli, leader dei Verdi, Marilena Grassadonia, candidata alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra, ed Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.

Fonte: Alleanza Verdi Sinistra Empoli