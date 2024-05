Allenamenti gratuiti per due settimane per provare il volley con i Lupi Santa Croce

Una bella occasione per provare uno sport unico come la pallavolo, senza impegno e senza spese. I Lupi Pallavolo offrono a tutte le ragazze e i ragazzi dal 2011 al 2018 la possibilità di allenarsi gratuitamente per 15 giorni, a partire dal 1° giugno. Le sedute saranno condotte dai tecnici biancorossi e si svolgeranno alla palestra “Banti”, in via Pisacane, a Santa Croce sull’Arno, il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18.30. Attenzione, anche se si tratta di una singola “prova” sarà necessario presentare un certificato medico.

Sarà possibile chiedere informazioni al seguente numero di cellulare: 3299496063 (Paola Puccioni, disponibile su whatsapp 09.00-21.00, per chiamate dirette fascia oraria 12.30-14.30 e 18.30-20.00). Portate i vostri figli a provare la pallavolo con i Lupi e fateli appassionare a questo fantastico sport.

Fonte: Lupi Santa Croce