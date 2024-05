Altini (cdx): "Sfruttare l'intelligenza artificiale per studiare la viabilità di San Miniato"

Michele Altini, candidato a sindaco per il centrodestra per il comune di San Miniato, propone la viabilità del futuro per il territorio che vorrebbe governare: "In una situazione da anni lasciata al sovraccarico e al degrado del sistema viario, ci siamo focalizzati sulle necessità nel breve, medio e lungo termine. Focalizzazione finalizzata a studiare risoluzioni per le principali problematiche quali sicurezza, manutenzione e portata delle strade di tutto il territorio”.

Un tentativo di risoluzione nato dalla identificazione delle priorità. "Sono state identificate come prioritarie tutte quelle opere riguardanti illuminazione stradale, visibilità degli incroci, segnaletica e manutenzione tempestiva. In ottica di visione futura e utilizzo dei moderni sistemi di analisi e progettazione, vorremmo sfruttare i mezzi di intelligenza artificiale per studiare la situazione attuale della viabilità".

Sicuramente un approccio costruttivo, che mira alla risoluzione delle criticità. "Concentreremo le nostre attenzioni sulle aree di maggiore affluenza, orari critici, tempi di percorrenza, flussi di circolazione e altre variabili con lo scopo di definire in modo interattivo, e di self learning del sistema, quali siano le soluzioni per ridurre, e rimuovere, le criticità della nostra viabilità”. Il risultato porterebbe a una programmazione di opere più o meno invasive di ristrutturazione della percorribilità stradale, parcheggi, aree di sosta; inclusi anche altri Enti gestori di zone di transito".

Fonte: Ufficio Stampa