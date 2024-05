Arriva un nuovo defibrillatore alla palestra di Castelfiorentino grazie al Lions

È stato donato dal Lions Club Certaldo Boccaccio al Comune di Castelfiorentino. La cerimonia ieri pomeriggio alla presenza delle autorità cittadine e del Presidente del Lions, Francesco Ulivieri

La nuova Palestra di Ginnastica Artistica ha in dotazione da ieri anche un nuovo defibrillatore automatico (DAE). E’ questo l’ultimo atto ufficiale del presidente del Lions Club Certaldo Boccaccio, Francesco Ulivieri, che ha donato questo importante strumento al Comune di Castelfiorentino, concordando con quest’ultimo anche la collocazione più idonea, individuata nel nuovo impianto inaugurato poche settimane fa.

La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio con la partecipazione delle autorità cittadine e del Presidente del Lions Club Certaldo Boccaccio, Francesco Ulivieri. Come si ricorderà, questi strumenti di nuova generazione sono di facile utilizzo e non necessitano di una preparazione tecnica, poiché in caso di necessità, dopo l’accensione, una serie di istruzioni vocali emesse dall’apparecchio guidano l’utilizzatore al suo corretto uso.

Oltre ad essere uno strumento di prevenzione per l’attività sportiva svolta dagli atleti della palestra, esso potrà essere eventualmente utilizzato dai cittadini in caso di pericolo.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa