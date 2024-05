Bluebeaters in concerto al Parco Ox di Buggiano

I giganti italiani del rocksteady, dello ska e del soul. Bluebeaters, ovviamente. La più giamaicana delle band italiane approda sabato primo giugno al Parco Ox Centro Giovani di Buggiano (Pistoia), nell’ambito di Sgranar per colli, rassegna all’insegna della natura, dello sport, della convivialità e dello stare insieme. Il concerto è a ingresso libero.

Ottima occasione per ascoltare il nuovo singolo “Non sento più”, che dà il titolo a questo tour estivo. Tra le tante rivisitazioni in chiave rocksteady del repertorio Bluebeaters impossibile non ricordare “Messico e nuvole”, “Che cosa c’è”, “Wonderful Life”, a cui si aggiungono i brani originali che segnano la loro storia recente.

Siamo in uno dei più antichi borghi della Valdinievole, nel cuore della Toscana. Sgranar per colli è anche, soprattutto, sapori, natura, sport e stare insieme. Sempre sabato primo giugno, dalle 17 alle 21, uno degli momenti più attesi (e affollati) della rassegna, la camminata degustativa (circa 11 km) alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Buggiano: un percorso attraverso la storia, il paesaggio e le tradizioni, con punti ristoro dove assaggiare piatti della tradizione, scoprire in libertà i paesaggi e i paesi attraversati. Dalle 18 alle 21 si può visitare la mostra di pittura e scultura “50 Artisti a Palazzo, forme e colori dell’Atelier ChiaroScuro”.

Sgranar per colli continua fino a domenica 2 giugno: ospite musicale della serata conclusiva Giancane, sempre a ingresso libero.

Sgranar per Colli è organizzato da Cooperativa sociale Selva onlus. Main sponsor Guidicar, Volauto, Innocenti & Mangoni Piante, Vittoria Assicurazioni Valdinievole, Flora Toscana. Partner Istituto Sismondi - Pacinotti, Istituto Martini, Istituto Marchi-Forti, Run...Dagi, EbikeTime, Fondazione Il Cuore Si Scioglie, Unicoop Firenze, Coopfi. Con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Buggiano, Provincia di Pistoia, Comune di Ponte Buggianese. Con il contributo di Fondazione Caript e Banca di Pescia e Cascina – Credito Cooperativo S.C.

Fonte: Ufficio Stampa