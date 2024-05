Borsa di Studio BNI Cuoio, a Villa Sonnino saaranno annunciati gli studenti vincitori

È stato annunciato l'evento di chiusura della Borsa di Studio Cuoio "Giovani Menti, Grandi Imprese". Sarà occasione per premiare i ragazzi e la scuola vincitrice, nonché per annunciare la nuova edizione per l'anno scolastico 2024/2025

Ricordiamo che saranno assegnati 1.000 euro all'istituto vincitore, 1.000 euro al primo progetto classificato, 500 euro al secondo progetto classificato, 250 euro al terzo progetto classificato, secondo le modalità e i criteri descritti nel regolamento della Borsa di Studio.

L'evento si terrà il 4 giugno a Villa Sonnino, a San Miniato, alle 18.00.

Il presidente di BNI Cuoio Patrik Trancredi e il responsabile alla formazione di BNI Cuoio Manuele Vannucci spiegano: "Abbiamo selezionato i progetti imprenditoriali più completi. Non abbiamo premiato solo le idee, ma come queste sono state affrontate nella loro complessità. Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione della Borsa di Studio e sicuramente replicheremo l'esperienza nei prossimi anni, cercando di portare ai ragazzi delle scuole superiori della Valdelsa, del Cuoio e della Valdera esempi concreti di problem solving. Questa Borsa di Studio si propone la sfida ambiziosa di aiutare il nostro territorio ad affrontare tutte le sfide, economiche, ambientali e sociali, che ci attendono nei prossimi decenni, grazie alle idee e alla capacità delle nuove generazioni".

Fonte: BNI Cuoio