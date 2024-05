Castelfranco Unita, il candidato Grossi chiude la campagna elettorale all'Orto di San Matteo

Ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. "Siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale – afferma il candidato Sindaco di Castelfranco del centrosinistra Federico Grossi - che tanto ci ha coinvolto, emozionato e trascinato nel far conoscere tutte le nostre proposte per la Castelfranco Unita del futuro. Per me è stata l’occasione, ancora una volta, di incontrare tante persone, di bussare alla porta di tante case trovando attenzione e disponibilità. Strada per strada, dialogando. Abbiamo deciso di concludere questa campagna elettorale come l’abbiamo aperta ad inizio aprile al parco Galilei ovvero in piazza, luogo spontaneo d’incontro e per questo simbolo di democrazia. Insieme a tutti i candidati al consiglio comunale della lista, vi aspetto all'Orto di San Matteo mercoledì 5 giugno dalle 21.30 con musica, drink e Dj Set. Un evento aperto a tutti, dove ballare e divertirsi. Sarà l’occasione per ringraziarvi dello straordinario impegno messo in questi mesi dove non mi sono mai sentito solo ma parte di una comunità" conclude il candidato sindaco Grossi. Appuntamento quindi all’area verde di via Solferino per il prossimo Mercoledì sera 5 giugno.

Fonte: Ufficio stampa