Cavalieri del Lavoro, tra le toscane Lucia Aleotti e Chiara Boni

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, il decreto con il quale, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Lo si legge in una nota del Quirinale. Nell'elenco figurano, tra gli altri la stilista Chiara Boni che è stata assessore regionale della Giunta regionale e la toscana Lucia Aleotti per l’industria farmaceutica.

Il presidente del Consiglio regionale a nome di tutta l’Assemblea sottolinea l’importanza di questo riconoscimento di così alto valore che va a Lucia Aleotti della Menarini per l’importanza del settore farmaceutico nella nostra regione e alla stilista Chiara Boni che in passato è stato un componente autorevole della Giunta regionale.

Lucia Aleotti, azionista e consigliere di amministrazione del gruppo farmaceutico fiorentino Menarini (4,4 miliardi di fatturato 2023, 17.800 dipendenti nel mondo), fa parte della squadra del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

Chiara Boni stilista affermata è stata in passato assessore regionale alla comunicazione della Regione Toscana con il presidente Claudio Martini.

È particolarmente significativo che il capo dello Stato abbia voluto dare una onorificenza di così alto valore a due persone così legate al nostro territorio e che rappresentano due aspetti essenziali della Toscana nel mondo la ricerca scientifica e la moda.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa