Cena per Masini (cdx) sindaco, ospite Michelotti (FdI)

Serata importante per Fratelli d’Italia e per tutta la coalizione del centro destra di Certaldo quella di mercoledì al ristorante “Da Carlo”.

Il candidato sindaco del cdx Lucia Masini insieme ai candidati nelle liste dei partiti della coalizione si sono ritrovati alla presenza di moltissimi sostenitori nelle sale del ristorante dove, insieme alla degustazione delle ottime pietanze servite, si è svolta la presentazione di tutti i candidati in lista e dei punti principali del programma.

Presenti all’evento anche Damiano Baldini, segretario Lega - Salvini Premier a Certaldo, e Giuseppe Romano di Forza Italia con delega all'organizzazione e delega alla Giustizia per la provincia di Firenze.

Dopo un primo intervento della stessa Masini che ha evidenziato le linee guida del programma e sottolineato altresì l’eterogeneità delle categorie sociali dei candidati e dunque la molteplicità delle competenze presenti nelle liste, è giunto in sala il deputato Francesco Michelotti di FdI che si è intrattenuto gentilmente con molti dei commensali.

Successivamente è intervenuto per chiarire quali e quanti siano stati gli importanti risultati ottenuti dal governo Meloni con particolare riferimento alle tematiche del lavoro, della famiglia, della sanità e dell’immigrazione clandestina e per evidenziare ulteriormente il suo sostegno e il suo apprezzamento per la figura di Lucia Masini quale candidato della coalizione.

Michelotti ha inoltre ribadito l’importanza per tutti i candidati a sindaco del cdx di avere a disposizione un filo diretto con il Governo in carica, elemento che garantirebbe un canale di partecipazione con i Ministeri. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità unica per facilitare i rapporti fra Certaldo e le istituzioni nazionali, elemento essenziale per affrontare le sfide locali con il supporto e le risorse necessarie.

La coalizione di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia di Certaldo ringrazia calorosamente tutti coloro che sono intervenuti con la loro presenza e con il loro sostegno che mostra ancora una volta quanto sia unita e coesa la nostra comunità politica. Un ringraziamento particolare a Carlo e Debora, i padroni di casa, per la loro gentile e squisita accoglienza.

Fonte: FdI Certaldo