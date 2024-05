Centri estivi gratuiti per le famiglie con reddito sotto i 20mila euro

Sono 49 i centri estivi che hanno ottenuto il sostegno di Fondazione CR Firenze per un totale di 500 mila euro e che, grazie a questi contributi, saranno gratuiti per le famiglie con reddito Isee sotto i 20 mila euro. È il risultato della sesta edizione del bando E-state Insieme che sollecita il Terzo Settore nella realizzazione di attività extra-scolastiche dedicate a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Si tratta di occasioni uniche per imparare musica e teatro, avvicinarsi ai mestieri dell’artigianato o alle nuove tecnologie, per praticare sport, stare a contatto con la natura, per trascorrere le vacanze insieme agli amici.

L’ obiettivo finale è dare l’opportunità a tanti bambini e ragazzi di sfruttare l’estate per fare nuove scoperte, di muoversi all’aria aperta, di divertirsi insieme ai coetanei e organizzare al meglio il loro tempo libero rispondendo alle esigenze organizzative delle famiglie.

I centri estivi sostenuti da Fondazione CR Firenze sono aperti quest’anno anche a bambine e bambini vittime dei Paesi in conflitto e si trovano sul territorio di intervento della Fondazione CR Firenze, ovvero nei quartieri fiorentini e nei comuni della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Arezzo e Grosseto.

“Anche quest’anno Fondazione CR Firenze è intervenuta a favore delle famiglie e dei bambini per stimolare la realizzazione di iniziative extra-scolastiche in grado di proporre iniziative stimolanti da svolgere nel periodo estivo – afferma il Direttore Generale Gabriele Gori -. L’ottenimento dei nostri contributi era vincolato inoltre alla previsione della gratuità per fasce di reddito basse, questo ha permesso di ampliare l’offerta a disposizione delle famiglie più svantaggiate”.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa