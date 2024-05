Due startup toscane a Milano all'ultimo demo day di "Up2Stars"

Presentate oggi dieci promettenti startup del settore IoT, Infrastrutture e Mobilità ad una platea di PMI e potenziali investitori, in occasione dell’ultimo demo day di “Up2Stars”, il programma ideato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center. Internet of Things (IoT), Infrastrutture e Mobilità, rappresentano ambiti cruciali in termini di sviluppo economico dei territori e di tutela ambientale in cui è dunque prioritario accelerare il trasferimento tecnologico alle aziende mature per promuovere la transizione digitale del Paese.

Nel corso del demo day, le giovani realtà imprenditoriali, accelerate e preparate all’incontro attraverso un percorso di crescita manageriale con partner di progetto di altissimo livello, hanno avuto l’opportunità di illustrare le loro idee innovative: dalle soluzioni per la prevenzione degli incidenti stradali, a sistemi evoluti per la gestione dei parcheggi, dai dispositivi di IoT per il monitoraggio di strutture e infrastrutture urbane come edifici, ponti e gallerie, all’impiego della Generative AI per separare i rifiuti.

Tra le dieci startup anche due dalla Toscana. In particolare si tratta di "Ganiga Innovation", da Bientina in provincia di Pisa: la startup vuole rivoluzionare la gestione dei rifiuti grazie al suo algoritmo di AI, installato su un robot brevettato che utilizza la Generative AI per separare istantaneamente i rifiuti in modo autonomo con una precisione del 95%. Inoltre, l’azienda offre un software as a service per l’analisi dei dati dei rifiuti, riconoscendo tipologia, marca e produzione, riducendo tempi, costi ed emissioni di CO2. E ancora Yooond, da Firenze: Startup che punta a rivoluzionare il modo in cui viviamo gli spostamenti in città e dintorni, ottimizzando il servizio di trasporto pubblico e promuovendo la transizione verso un trasporto multimodale e interconnesso. L’azienda ha sviluppato un sistema contapasseggeri che trasforma l’esperienza di viaggio e che rende i mezzi di trasporto in grado di comunicare ai passeggeri informazioni contestualizzate.

L’evento, organizzato e realizzato con il sostegno di Visa, si è svolto presso il Campus Bovisa del Politecnico di Milano, polo d’eccellenza per l’innovazione e sede del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST), cui Intesa Sanpaolo partecipa in qualità di socio fondatore. La Banca è infatti in prima linea a fianco dei Centri Nazionali per la Ricerca, essendo co-fondatrice di ben quattro di essi: oltre al “MOST” di Milano, “HPC, Big Data e Quantum Computing” di Bologna, “Tecnologie dell’Agricoltura” di Napoli e “Terapie Geniche e Farmaci RNA” di Padova. Un sistema di interventi che vede la prima banca italiana partner della mission assegnata dal PNRR ai Centri: porsi come nuovo sistema di collaborazione tra il mondo della ricerca e le imprese con l’obiettivo di creare filiere di innovazione per l’Italia del futuro.

“Con questo quarto demo day concludiamo con grande soddisfazione la seconda edizione di Up2Stars, grazie alla quale abbiamo contribuito ad accelerare 40 startup provenienti da tutta Italia, di cui 3 toscane, selezionate tra le oltre 500 candidate -. Commenta Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo – Un successo dovuto al proficuo network di collaborazioni e di partnership con Università, CNR, società di formazione, esperti del mondo industriale e del venture capital, con cui operiamo per stimolare lo sviluppo e il consolidamento di imprese a elevato contenuto tecnologico. Un esempio concreto del successo di queste sinergie è la recente MOST Mobility Competition, programma di innovazione promosso dal MOST di Milano, dove ben cinque, delle 15 startups vincitrici, sono state candidate da Intesa Sanpaolo”.