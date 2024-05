E-state insieme a Fucecchio con Shalom e la Fondazione CR Firenze

L’Estate Shalom a Fucecchio inizia con una bella notizia: grazie ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fucecchio sarà possibile offrire il servizio di centro estivo gratuitamente a bambini provenienti da situazioni di disagio con certificazione DSU e ISEE della famiglia sotto i 20mila euro. Un importante contributo che permette di adempiere all’impegno di Shalom di offrire opportunità di formazione e socializzazione a chi ne ha più bisogno.

La proposta, presentata in collaborazione con il Comune di Fucecchio e l’Istituto Comprensivo, è stata sostenuta all’interno del bando “E-state insieme” della Fondazione CR Firenze, volto a rispondere alla necessità di facilitare la nascita di interventi capaci di produrre un impatto sul territorio, e in particolare nei confronti delle fasce più deboli della società.

I centri diurni si svolgeranno a Fucecchio nei locali del Poggio Salamartano dal 10 giugno al 26 luglio, con possibilità di orario 8 – 13 o 8-18, e con l’opzione del residenziale nell’ultima settimana di luglio, in modo da dare anche ai bambini più piccoli la possibilità di una esperienza di campo residenziale.

Le attività, rivolte a bambini delle scuole elementari e medie, si svolgeranno sul Poggio ma sono previste anche uscite sul territorio per insegnare ai bambini e ai ragazzi i principali punti di riferimento del territorio, rendendoli autonomi anche sul punto di vista territoriale e logistico. Per ampliare la proposta, si organizzano anche gite fuori porta (come ad esempio la piscina intercomunale di Empoli, l’acquario di Livorno, il parco divertimenti River Park a Pontedera) che hanno l’obiettivo di far fare esperienze nuove e favorire la socialità. Come è nello stile di Shalom cerchiamo sempre attraverso le attività proposte di far passare nei ragazzi i valori di cui siamo portatori e che hanno una valenza universale, come l'impegno per la pace, il rifiuto della guerra e del razzismo, la difesa dei diritti umani, in particolare dei più fragili, l'inclusione e il rispetto reciproco.

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti, i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito del Movimento Shalom www.movimento-shalom.org.

Fonte: Movimento Shalom