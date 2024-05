Ritorna pubblica la ex palazzina Telecom, terminati lavori da 830mila euro a Castello Alta

Un nuovo importante traguardo nel progetto di riqualificazione degli edifici pubblici in Castello Alto, a Castelfiorentino. È stata inaugurata questa mattina la palazzina in via Attavanti che in passato apparteneva alla Telecom Italia S.p.a., a conclusione di un intervento di ristrutturazione costato complessivamente un milione di euro. L’opera, che sarà destinata a una funzione pubblica, è stata resa possibile grazie a un finanziamento di 830.000 euro ottenuto dal Governo nel 2017 con il bando per la riqualificazione delle aree degradate, mentre le somme rimanenti sono state messe a disposizione dal Comune di Castelfiorentino.

L’edificio, disposto su due livelli, occupa una superficie utile di circa 350 mq, con un’area pertinenziale esterna pavimentata di mq 136. L’intervento ha consentito di ampliare il parcheggio pubblico adiacente (via Attavanti) ricavando otto nuovi posti auto, e di riqualificare l’area a verde circostante, compresa quella che insiste su via Adimari (per decenni in stato di abbandono) la quale è stata ripulita, risagomata e sarà presto sottoposta a nuove piantumazioni.

In fase di avvio anche le opere di collegamento con il Palazzo Comunale, per le quali si prevede la realizzazione di un nuovo ascensore nell’edificio dove si trovano attualmente l’Ufficio demografico e l’URP (piano terra) alcuni uffici amministrativi (piano primo e secondo) e la sala del Consiglio Comunale (piano secondo) finora raggiungibili solo attraverso rampe di scale, rendendo così accessibili al cento per cento tutti gli uffici del Municipio.

Come si ricorderà, la palazzina ex Telecom in passato si trovava in una situazione di degrado che interessava anche l’area esterna, dal momento che l’edificio veniva utilizzato dalla società telefonica come cabina per l’alloggiamento degli impianti di rete. Grazie all’intervento di ristrutturazione e di riqualificazione dell’area, il Comune potrà quindi destinare questo edificio a una funzione di pubblico interesse, avendo contestualmente potenziato il parcheggio adiacente e migliorato la funzionalità e l’accesso ai suoi uffici

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa