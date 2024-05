Fast food al polo scolastico? Pontedera a sinistra: "Causa di obesità, insensato"

La lista Pontedera a Sinistra, assume su di se la preoccupazione espressa da un volantino che sta circolando nel plesso scolastico Dino Carlesi in merito all’ipotesi di realizzazione di un fast food nell’area di lottizzazione di fronte allo stesso polo scolastico e l’area dei cimiteri.

Fermo restando la nostra contrarietà alla lottizzazione di quello spazio, per le ormai note necessità di evitare nuovo consumo di suolo. Spazio che sarebbe stato utile semmai per spostare l’attuale sedime stradale e allontanarlo dall’area scolastica realizzata e contestualmente rigenerare lo spazio stradale con la realizzazione di un bosco urbano, capace di mitigare l’ incidenza del traffico vicino alle scuole a tutto vantaggio degli studenti e del personale docente.

La scelta della giunta e di consiglieri di maggioranza e di qualcuno di minoranza ,di dare la possibilità di realizzare un struttura di vendita alimentare nei pressi delle scuole, che se si dovesse concretizzare come un fast food sarebbe in palese contraddizione con tutti i programmi sulla salute promossi da diversi ministeri, dalla regione Toscana e dalle stesse AUSL. In un documento della regione, 'Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica in Toscana' alle prime righe della premessa si legge: “In molti Paesi del mondo sovrappeso e obesità sono aumentati in modo considerevole. In Italia, si valuta che negli ultimi 25 anni la percentuale di bambini sovrappeso e obesi sia aumentata 3 volte e continui ad aumentare, con notevoli effetti di natura fisica e psico-sociale”.

Ci pare poco sensato andare ad incentivare la presenza di un’offerta commerciale che è ormai riconosciuto essere una delle cause di quanto indicato nel documento.

Persino a Londra, il sindaco della città, ha saputo indicare che i fast food devono essere distanti almeno 400 metri dagli istituti scolastici proprio in funzione di allontanare il “cibo spazzatura” da luoghi frequentati dagli studenti. Bisogna impedire anche qui che l’offerta alimentare nei pressi dei plessi scolastici vada in questa direzione.

Fonte: Pontedera a Sinistra