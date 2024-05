Fi-Pi-Li, incidente tra San Miniato ed Empoli ovest blocca viabilità

Traffico bloccato al km 30 per un incidente con 4 feriti tra le uscite Fi-Pi-Li di San Miniato ed Empoli ovest, direzione Firenze. L'impatto è avvenuto tra un furgone e due auto.

A seguito del sinistro sono rimaste coinvolte altre tre auto in maniera lieve per un tamponamento.

Alle 10 si erano formati fino a 6 km di coda tra Santa Croce ed Empoli Ovest. Per i soccorsi sono giunti i vigili del fuoco di Empoli, Misericordia di Fucecchio, le Pubbliche assistenze di Empoli e la Misericordia di San Miniato Basso. I rilievi sono in carico alla polstrada. Si segnalano anche code per curiosi nella carreggiata opposta.

I vigili del fuoco hanno estratto una donna rimasta bloccata all'interno dell’abitacolo di una vettura, affidandola poi al personale sanitario.