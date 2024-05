Firenze, Mercato Centrale festeggia con Roy Paci & Aretuska

Una serata di musica, arte, intrattenimento e le bontà degli artigiani. Si è svolta ieri, 30 maggio, a Firenze, la seconda festa per il decennale di Mercato Centrale. All'evento, aperto alla città, per celebrare l'anniversario del progetto ideato da Umberto Montano e realizzato con la famiglia Cardini-Vannucchi del gruppo Human-Company, hanno partecipato centinaia di persone.

Neanche la pioggia ha fermato la festa, tra gli ospiti esibiti c’è la performance di Roy Paci & Aretuska che con i loro ritmi ska-jazz hanno saputo coinvolgere il pubblico riunito al primo piano del Mercato.

La serata è stata aperta dall'esibizione di una marching band fiorentina ed è proseguita fino a mezzanotte con un dj set e con le bontà degli artigiani. Inoltre, sono stati allestiti un angolo di live painting ed un banco di serigrafia per stampa di poster in edizione limitata realizzati live e regalati agli ospiti, oltre ad una cabina per fare fototessere ricordo in stile vintage.

Durante l'appuntamento è stata inaugurata l'opera Suspended Flow, progetto installativo firmato dall’artista Vincenzo Marsiglia con la curatela di Davide Sarchioni (fruibile fino al 28 febbraio 2025): sorprendente, fluida e interattiva la nuova opera di Marsiglia è composta da una serie di sculture di luce realizzate in vetro soffiato di Murano. Sospesa nella parte “alta” della struttura, è connessa e in costante dialogo con il brulichio vitale di quanto accade “in basso” visualizzando in un gioco di forme, luci e colori la vitalità del Mercato, quale luogo ricco di esperienze uniche, contaminazioni e incontri.

Mercato Centrale non si ferma qui ed inaugura la stagione estiva con nuovi eventi culturali come le colazioni d’artista, realizzate in collaborazione con Palazzo Strozzi che si terranno al Mercato il sabato mattina il 15, 22 e 29 giugno. I tre appuntamenti saranno un viaggio alla scoperta della mostra “Angeli Caduti” di Anselm Kiefer, attualmente fruibile a Palazzo Strozzi. Si partirà dalla colazione, seguita da una tavola rotonda di circa 45 minuti in cui un esperto Palazzo Strozzi accompagnerà digitalmente i clienti tra le opere di Kiefer, un modo per avvicinarsi e prepararsi all’esplorazione vera e propria della mostra.

Arte ma anche musica. Ad intrattenere la città nel mese di giugno, ogni giovedì alle 18, ci sarà anche Ma che musica, Mercato!, l’appuntamento musicale che ogni settimana vede esibirsi live nuove band del territorio.

L’estate al Mercato Centrale Firenze promette di essere piena di intrattenimento, cultura e delle immancabili bontà degli Artigiani.

Fonte: Ufficio Stampa