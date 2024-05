Furgone rubato finito contro un muro, denunciate due persone

I carabinieri Compagnia di Volterra sarebbero venuti a capo del caso del furgone schiantatosi alcuni giorni fa contro un muro a Volterra, risultato rubato e abbandonato. Grazie ad alcuni elementi raccolti sul luogo dell'incidente, i militari sono riusciti ad individuare due persone, che, considerate le presunte responsabili del furto del mezzo, sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

Da quanto accertato, per rubare il furgone avrebbero utilizzato le chiavi, che già si trovavano inserite nel quadro comandi