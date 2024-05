Giorni di Tuono, tanti ospiti in arrivo a Pisa: il programma della terza edizione

Giorni di Tuono, il festival di fumetti, musica e cinema nel segno di Tuono Pettinato, è in programma a Pisa da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Tuono Pettinato con il contributo del Comune di Pisa torna con un programma ancora più ricco per numero di ospiti ed eventi, tutti ad ingresso libero, mantenendo solida l'indole “tuonesca”, uno sguardo sornione e ironico per decodificare la realtà.

Giorni di Tuono 2024, gli ospiti

Tra gli ospiti, Bruno Bozzetto, autore di film d’animazione straordinari come “Allegro non troppo” e “West and Soda”, che presenterà la sua autobiografia “Il Signor Bozzetto” - scritta assieme a Simone Tempia (già autore di “Vita con Lloyd”, illustrato da Tuono Pettinato) - e la sua ultima opera cinematografica “Sapiens?”, e Adriano Carnevali, creatore dei mitici “Ronfi”, di recente divenuti una serie animata per Rai YoYo.

Ci sarà anche Mario Natangelo, il caustico vignettista de Il Fatto Quotidiano, che parlerà del suo recente intenso graphic novel “Cenere”.

Tra i nomi di spicco del festival anche Davide Toffolo, fumettista e musicista nei ‘Tre Allegri Ragazzi Morti’, che, con lo spettacolo “Remotti. L'ultimo vecchio sulla Terra”, sarà tra i protagonisti del concerto di sabato 8 al Giardino Scotto assieme alle band Divulgazione e Inferno. Lo stesso Toffolo curerà, domenica 9 al Cinema Arsenale, una lettura pubblica musicata di “Nevermind”.

Altri nomi d'eccezione quelli di Silvia Ziche, celeberrima disegnatrice Disney e autrice di ironici graphic novel, e Vincenzo Filosa, tra i più raffinati fumettisti contemporanei, autore del recente “Il Saraceno”, coinvolti (con Maicol & Mirco) in una riflessione a proposito dell'alter ego nel fumetto contemporaneo, in un evento in collaborazione con la rassegna Fumetti & Popcorn.

Alessandro Baronciani presenterà la nuova edizione di “Una Storia a fumetti”, contenente anche tavole inedite di Tuono Pettinato.

In un Omaggio ad Alan Turing, nel giorno in cui ricorrono settant'anni dalla morte, si parlerà di interazione tra arte e informatica con Francesca Riccioni e Claudio Francesconi, mentre nel panel “La pace giovane” verranno presentati, assieme a Don Emanuele Morelli e Don Antonio Cecconi, “Svegliare l’aurora” di Roberto Lauciello e Andrea Piccardo e “Finchè l’ultimo canta ancora” con La Tram.

Non mancheranno i Superamici: Maicol & Mirco verrà interrogato sul suo nuovo fumetto “Favole per psicoterapeuti” e presenterà il suo spettacolo VR “La storia che non ho mai disegnato”, mentre Dr. Pira approfondirà con il pubblico i temi del suo nuovo folle volume “Dragon Blaze G” e LRNZ parlerà del suo coinvolgimento nella realizzazione del lungometraggio “Il segreto di Liberato”, che verrà proiettato prima della consueta “Maratuona”, la maratona cinematografica notturna, come piaceva a Tuono, che chiuderà il festival.

Tra le mostre in programma, il Museo della Grafica ospiterà le tavole originali di “Nevermind”, il capolavoro di Tuono Pettinato dedicato a Kurt Cobain - il leader dei Nirvana tragicamente scomparso 30 anni fa -, recentemente ristampato.

La Came e Marco Taddei

Nel corso di Giorni di Tuono ci sarà anche la premiazione della III edizione del Premio Tuono Pettinato, vinto da “Malanotte. La maledizione della Pantafa” di Marco Taddei e La Came, a cui sarà dedicata una mostra delle tavole tratte dal fumetto presso lo Studio Gennai.

Ed è proprio La Came l’autrice del manifesto di questa terza edizione di Giorni di Tuono, in un riuscito incontro tra ironia ed horror, dove Tuono passeggia, fischiettando e sorseggiando un té al limone, in un bosco inquietante, elemento tipico del fumetto tuonesco e luogo di svolta delle vicende raccontate in “Malanotte”.

Ma le mostre non finiscono qui: da non perdere “Storia umida” presso la galleria Concept River, con le tavole tratte dall'omonimo graphic novel di Spam il Mandarino Psichico - al secolo Roberto Guerinoni -, vincitore della prima borsa di studio Tuono Pettinato, voluta dalla Fondazione con l'Accademia di Belle Arti di Bologna e Coconino Press; “Alan Turing a fumetti” presso Ottica Allegrini, con le tavole di “Enigma” di Tuono Pettinato e Francesca Riccioni, omaggio allo scienziato scomparso 70 anni fa; “Drain You” presso Cantiere Sanbernardo, esposizione delle illustrazioni di Tuono Pettinato per la cassetta di “This Is Not A Love Song”.

Durante il festival, si potrà anche visitare la mostra dei fumetti realizzati da ragazze e ragazzi delle scuole pisane coinvolti nel laboratorio “Magnifici Lavativi”, corso di fumetti che ha interessato oltre 350 alunni delle primarie e secondarie di primo grado con insegnanti d'eccezione come Alice Milani, Giovanni Timpano e Margherita Meini.

Il programma

VENERDÌ 7 GIUGNO

MUSEO DELLA GRAFICA

ORE 12.00

NEVERMIND

Inaugurazione della mostra delle tavole originali dall’omonimo fumetto di Tuono Pettinato. Intervengono LIA REMORINI, MICHELE CONTI, ALESSANDRO TOSI, ALBERTO RIGONI

SMS BIBLIOTECA COMUNALE

ORE 16.30

MAGNIFICI LAVATIVI

Mostra di tavole realizzate da allieve e allievi degli istituti scolastici IC Tongiorgi, R.Fucini e G.Toniolo. Intervengono ALICE MILANI e MARGHERITA MEINI

SMS BIBLIOTECA COMUNALE

ORE 17.30

ENIGMA

Omaggio ad Alan Turing nei 70 anni dalla morte con FRANCESCA RICCIONI, CLAUDIO FRANCESCONI, modera FABIO GADDUCCI

SMS BIBLIOTECA COMUNALE

ORE 18.15

LA PACE GIOVANE

Presentazione di SVEGLIARE L’AURORA e FINCHÈ L’ULTIMO CANTA ANCORA e incontro con ROBERTO LAUCIELLO, ANDREA PICCARDO, LA TRAM, DON EMANUELE MORELLI e DON ANTONIO CECCONI, modera MATTEO PELLITI

CANTIERE SANBERNARDO

ORE 21.00

UNA STORIA A FUMETTI

Presentazione del graphic novel di ALESSANDRO BARONCIANI intervistato da GUIDO SILIOTTO

CANTIERE SANBERNARDO

ORE 22.00

DRAGON BLAZE G

Presentazione del graphic novel e DJ Set di DOTTOR PIRA

SABATO 8 GIUGNO

CONCEPT RIVER

ORE 11.00

STORIA UMIDA

Presentazione del graphic novel di SPAM IL MANDARINO PSICHICO, vincitore della 1° Borsa di studio “Tuono Pettinato”, e inaugurazione della mostra delle tavole

STUDIO GENNAI

ORE 12.00

MALANOTTE

Presentazione del graphic novel di LA CAME e MARCO TADDEI, Premio “Tuono Pettinato” 2024 e inaugurazione della mostra delle tavole

GIARDINO SCOTTO

ORE 17.30

L’ALTER EGO NEL FUMETTO CONTEMPORANEO

Incontro con VINCENZO FILOSA, MAICOL & MIRCO e SILVIA ZICHE, modera MAURIZIO VACCARO. Evento in collaborazione con Fumetti & Popcorn

GIARDINO SCOTTO

ORE 18.15

IL SIGNOR BOZZETTO

Presentazione del libro di BRUNO BOZZETTO e SIMONE TEMPIA, intervistati da GUIDO SILIOTTO, e proiezione del corto SAPIENS? di Bruno Bozzetto

GIARDINO SCOTTO

ORE 19.15

CENERE

Presentazione del graphic novel di NATANGELO intervistato da ANTONIO CAPELLUPO

GIARDINO SCOTTO

ORE 21.30

ROMBO DI TUONO

Concerto disegnato di DIVULGAZIONE, DAVIDE TOFFOLO in “REMOTTI. L’ULTIMO VECCHIO SULLA TERRA” e INFERNO

CIRCOLO CARACOL

ORE 00.00

NEVERMIND PARTY

DJ set di FELICIENNE

DOMENICA 9 GIUGNO

CINECLUB ARSENALE

ORE 10.30

LA STORIA CHE NON HO MAI DISEGNATO

Uno spettacolo di MAICOL & MIRCO in VR

CINECLUB ARSENALE

ORE 16.30

MERENDA DEL CAVOLO

Spuntino con LE RICETTE DEL CAVOLO di CLONSI

CINECLUB ARSENALE

ORE 17.00

RONFI!

Proiezione dei corti animati dai personaggi di ADRIANO CARNEVALI

CINECLUB ARSENALE

ORE 18.00

TU RONFI, NOI SOGNIAMO

Incontro con ADRIANO CARNEVALI, MAICOL & MIRCO, DOTTOR PIRA, RATIGHER e LRNZ

CINECLUB ARSENALE

ORE 19.00

FAVOLE PER PSICOTERAPEUTI

Presentazione del graphic novel di MAICOL & MIRCO intervistato da ANTONIO CAPELLUPO

CINECLUB ARSENALE

ORE 20.30

TUONO & KURT

Riflessioni su NEVERMIND di Tuono Pettinato con NICO AMBROSINO, DOME LA MUERTE, DAVIDE TOFFOLO e VIRGINIA TONFONI, modera GUIDO SILIOTTO

CINECLUB ARSENALE

ORE 21.00

LETTURA PUBBLICA MUSICATA DI NEVERMIND

A cura di DAVIDE TOFFOLO con PAOLA BISTROT, MARCO GORTANA e PAULONIA ZUMO

CINECLUB ARSENALE

ORE 22.00

IL SEGRETO DI LIBERATO

Proiezione del film e incontro con LRNZ, modera ANTONIO CAPELLUPO

CINECLUB ARSENALE

ORE 00.00

MARATUONA CINEMATOGRAFICA

Proiezione dei film CLERKS e GIOVANI GUERRIERI

LE MOSTRE

MUSEO DELLA GRAFICA

7 - 30 Giugno

NEVERMIND - Mostra di tavole originali dal capolavoro di Tuono Pettinato

STUDIO GENNAI

8 - 29 Giugno

MALANOTTE - Mostra di tavole dal graphic novel di La Came e Taddei

CONCEPT RIVER

8 - 14 Giugno

STORIA UMIDA - Mostra di tavole dal graphic novel Spam il Mandarino Psichico

OTTICA ALLEGRINI

7 - 20 Giugno

ALAN TURING A FUMETTI - Esposizione di tavole dal graphic novel “Enigma” di Tuono Pettinato e Francesca Riccioni

CANTIERE SANBERNARDO

7 - 9 Giugno

DRAIN YOU - Esposizione delle illustrazioni di Tuono Pettinato per la cassetta di “This Is Not A Love Song”

I LUOGHI DEL FESTIVAL

MUSEO DELLA GRAFICA

Lungarno Galileo Galilei 9

SMS BIBLIOTECA COMUNALE

Via San Michele degli Scalzi 178

CINECLUB ARSENALE

Vicolo Scaramucci 2

CONCEPT RIVER

Lungarno Mediceo 9

GIARDINO SCOTTO

Lungarno Leonardo Fibonacci 2

CIRCOLO CARACOL

Via Carlo Cattaneo 64

CANTIERE SAN BERNARDO

Via Pietro Gori

STUDIO GENNAI

Via Bovio 8

OTTICA ALLEGRINI

Borgo Stretto 49

Fonte: Ufficio stampa